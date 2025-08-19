《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，恒地港交所中通快遞業績

《經濟通通訊社１９日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及恒地港交所中通快遞公布業績，

料為周三（２０日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周三本港時間１０：００ａｍ，新西蘭央行發布貨幣政策聲明和官

方隔夜拆款利率（ＯＣＲ）；同一時間，澳洲央行助理總裁麥克菲及瓊斯出席澳洲貨幣經濟學會

網絡研討會的小組討論。３：１０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德出席世界經濟論壇的一個會議。

３：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策決定，包括政策利率，以及２０２５年８月貨幣政策更新

；５：００ｐｍ，就８月貨幣政策決定召開新聞發布會。



＊英國及歐元區公布ＣＰＩ，德國公布ＰＰＩ＊



數據方面，周三（２０日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布７月出口，年率跌

幅料由０﹒５％擴大至２﹒１％；７月進口年率料由０﹒３％逆轉至下滑１０％；７月貿易收支

料由１５２１億日圓升至１９８５億日圓。２：００ｐｍ，英國公布７月消費者物價指數，月率

料維持不變，年率升幅料由３﹒６％擴大至３﹒７％；７月核心消費者物價指數年率升幅料維持

於３﹒７％。同一時間，德國公布７月生產者物價指數，年率跌幅料由１﹒３％擴大至１﹒４％

，月率升幅料維持於０﹒１％。４：３０ｐｍ，英國公布６月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區

公布７月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由２％收窄至１﹒９％。



在本港，明日公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、恒基地產（０００１２）

、香港交易所（００３８８）、中通快遞－Ｗ（０２０５７）、中國建築國際（０３３１１）、

金山軟件（０３８８８）等。（ｗａ）

