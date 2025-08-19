《日入而息》小米次季多賺７５％勝預期，泡泡瑪特中期多賺近４倍

《今天重點》

小米（０１８１０）中期多賺１﹒４６倍至２２８﹒３億人幣，不派息；第二季經調整盈利升７

５％至１０８億人幣，勝預期；次季汽車及ＡＩ業務經營虧損３億人幣，收入升逾２倍；小米料

汽車業務下半年扭虧為盈

泡泡瑪特（０９９９２）中期純利升３﹒９６倍，不派息

潤啤（００２９１）中期純利升２３％至５７﹒９億人幣，息增至４６﹒４分人幣；上半年啤酒

銷量升逾２％，平均價格微升０﹒４％；電商啤酒銷售每年雙位數增長，禁酒令影響較預期小

小鵬汽車（０９８６８）中期虧損收窄至１１﹒４億人幣，不派息；次季虧損收窄至４﹒８億人

幣，料第三季收入增最多１﹒０８倍

冠君產業信託（０２７７８）中期可分派收入跌１３％，息７﹒０１仙；冠君產業信託指朗豪坊

人流錄顯著增加，馬莎舖位已覓得新餐飲集團進駐

東方甄選（０１７９７）急插２０％，傳新東方ＣＥＯ被查，俞敏洪稱徹底的謠言；越南廠房產

值料實現雙位數增長，下半年訂單未見放緩；周成剛受查純屬謠言，售賣產品平均佣金率不到２

０％

本港最新失業率升至３﹒７％，餐飲零售、地產業失業率增

羅兵咸倡分階段取消股票交易印花稅，擴大ＯＴＣ市場；倡將北部都會區打造成科技公司總部樞

紐；倡提供地區總部稅務優惠及設立一站式服務平台；倡擴保密上市申請範圍，優化稅務吸引家

辦落戶

陳茂波稱香港加入ＬＭＥ交割網絡助關鍵金屬資源於區內穩定供應；唐家成稱ＬＭＥ已批准香港

８個倉庫，有逾８千噸認可品牌金屬入庫；華潤擬擴建潤發碼頭供存放有色金屬，料需時１年完

成

物流署終止鑫鼎鑫樽裝飲用水及其負責人有關聯化學品合約；許正宇稱飲用水招標絕不只看價錢

，將主持跨局專責小組審視制度

彭博指宗馥莉擬就遺產糾紛法院判令提出上訴

路透指英偉達正為中國市場開發比Ｈ２０更強大芯片

特朗普政府據稱討論收購英特爾１０％股份；軟銀豪擲２０億美元投資英特爾，成第五大股東

財政部５﹒５億國債做市操作中標收益率１﹒４％水平；內地首７月財政收入轉增０﹒１％，稅

收仍降０﹒３％；７月全國共銷售彩票５１９億，同比降５％；內地７月青年失業率升至１７﹒

８％，創近一年新高；內地首７月財政支出增３﹒４％，社保就業支出增一成

標普確認美國主權評等為ＡＡ＋╱Ａ－１＋，展望穩定；高盛經濟學團隊指美國就業市場將進一

步疲軟

《即日市況》

恒指高開轉跌５３點全日報２５１２２，汽車消費股漲醫藥晶片股挫

《深滬股市》

滬指收跌０﹒０２％兩連升斷纜，成交仍見２﹒６萬億

《美元匯價》

歐元最新報１﹒１６８０╱８１，日圓最新報１４７﹒７６╱７７

《公司業績》

康臣葯業（０１６８１）中期純利升２４﹒６％，息０﹒３３港元

中國建築興業（００８３０）中期純利跌２９﹒８％，派息５仙

潤啤（００２９１）中期純利升２３％至５７﹒９億人幣，息增至４６﹒４分人幣；上半年啤酒

銷量升逾２％，平均價格微升０﹒４％

小米（０１８１０）中期多賺１﹒４６倍至２２８﹒３億人幣，不派息；第二季經調整盈利升７

５％至１０８億人幣，勝預期；次季汽車及ＡＩ業務虧損按年大幅收窄，毛利率２６％

小鵬汽車（０９８６８）中期虧損收窄至１１﹒４億人幣，不派息；次季虧損收窄至４﹒８億人

幣，料第三季收入增最多１﹒０８倍

東原仁知服務（０２３５２）中期純利升７﹒６％至２５７５﹒７萬人幣，不派息

民生教育（０１５６９）中期盈轉虧４０７﹒５萬人幣，不派息

泡泡瑪特（０９９９２）中期純利升３﹒９６倍，不派息

兗煤澳大利亞（０３６６８）中期純利跌６１％，息０﹒０６２元澳元

南華金融（００６１９）中期虧損收窄至４６８０﹒６萬元，不派息

平醫（０１８３３）中期純利升１﹒３７倍至１﹒３億人幣，不派息

易鑫（０２８５８）中期純利升３３﹒９％至５﹒５億人幣，不派息

中廣核新能源（０１８１１）中期純利跌１０﹒９％至１﹒６億美元，不派息

京信通信（０２３４２）中期虧轉盈６１７８﹒１萬元，息０﹒６仙

冠君產業信託（０２７７８）中期可分派收入跌１３％，息７﹒０１仙

《公司資訊》

潤啤（００２９１）電商啤酒銷售每年雙位數增長，禁酒令影響較預期小

立訊精密申請在港上市，今年首季純利增逾２３％

大宗商品信息服務商卓創資訊擬發行Ｈ股香港上市

天岳先進（０２６３１）暗盤報４８﹒９元，高招股價逾１４％

泰凌醫藥（０１０１１）午後停牌，停牌前報０﹒７８元無升跌

信佳國際（００９１２）子公司任命首席產品及創新總監

聯想（００９９２）計劃在利雅德設區域總部，料新工廠明年開始試產

京東（０９６１８）外賣全職騎手破１５萬人，五險一金每人月均繳納２０００元

德琪醫藥（０６９９６）治療胃癌藥物獲授突破性治療藥物認定

石四藥（０２００５）治療闌尾炎藥物獲國家藥監局批准登記

Ｓｈｅｉｎ據悉考慮將總部遷回中國，鋪路香港ＩＰＯ

對沖基金ＥｘｏｄｕｓＰｏｉｎｔ擴大香港辦公室面積

據報僑福集團９﹒４億美元貸款已獲三個月展期

富衛（０１８２８）據報聘請投資者服務公司確認三筆美元債持有人身份

智安投夥麥格理資管推私募基建投資方案

騰訊（７００）斥５﹒５億元回購逾９３萬股

據報美團（０３６９０）、小米（０１８１０）投資方啟明創投削減一個基金規模２５％

美圖（０１３５７）與阿里（０９９８８）合作效益需時顯現，已調整架構專注人效及垂直模型

蔚來（０９８６６）宣布拓新加坡、烏茲別克和哥斯達黎加市場，於星洲首推右軚車

遨想能源首個公眾大型商客用電動車超快充充電站投入服務

上海招商置業擬轉讓太倉碧桂園（０２００７）４９％，底價３﹒６億

永利澳門（０１１２８）向聯交所申請１０億美元票據上市

中生製藥（０１１７７）附屬胃癌藥納入突破性治療藥物程序

萬通保險參與保監局人工智能促進先導計劃

平醫（０１８３３）附屬委任投資管理人，涉不超過５５００萬美元資管服務

東方甄選（０１７９７）急插２０％，傳新東方ＣＥＯ被查，俞敏洪稱徹底的謠言；越南廠房產

值料實現雙位數增長，下半年訂單未見放緩；周成剛受查純屬謠言，售賣產品平均佣金率不到２

０％

檸萌影視（０９８５７）泰語版翻拍劇《三十而已．曼谷篇》將於下周四播出

石藥（０１０９３）度普利尤單抗注射液在中國獲臨床試驗批准

中國銀行（０３９８８）完成發行５００億人幣總損失吸收能力非資本債券

長實（０１１１３）ＢＬＵＥ ＣＯＡＳＴ周六價單賣１３４伙，招標２５伙四房

京信通信（０２３４２）委任葉卡公司執行董事及首席營銷官

《中國要聞》

王毅周三起訪問巴基斯坦三天，與巴外長舉行戰略對話

個人養老金新增三種領取情形，９月１日起實施

體育總局指上半年５１１場賽事帶動消費超１６０億元；去年戶外運動線上消費總額超３０００

億元；體育產業總規模近五年年均增速超１０％

財政部５﹒５億國債做市操作中標收益率１﹒４％水平；內地首７月財政收入轉增０﹒１％，稅

收仍降０﹒３％；７月全國共銷售彩票５１９億，同比降５％；內地７月青年失業率升至１７﹒

８％，創近一年新高；內地首７月財政支出增３﹒４％，社保就業支出增一成

深圳市長覃偉中稱持續強化深港基礎設施互聯互通；深圳７月出口規模新高增４﹒７％，進口增

８﹒８％

上海發布推動「ＡＩ＋製造」發展的實施方案；７月上海出口增８﹒５％，進口增幅擴大至１０

﹒３％

上海市政府與華潤集團戰略合作，推動醫藥能源等合作

廣東加快航天技術轉化應用，發展商業航天產業經濟

廣電總局指改進電視劇集數和季播劇播出間隔時長政策

深交所啟動兩融帳戶股東會投票機制優化調研

人行５８０３億逆回購利率持平，淨投放４６５７億；管濤稱人民幣或有可能升穿７元，目前下

行風險被低估

商務部強化監管和宣傳引導，落實好促消費增量政策

博雷頓與華為簽署零碳智慧礦山合作協議；智界及問界秋季新品發布會下周一舉行

特斯拉在中國發布新款六座車Ｍｏｄｅｌ Ｙ Ｌ，售３３﹒９萬起

Ｐａｎｄｏｒａ擬翻倍關閉１００間中國門店並裁員

靚家居破產，內房持續低迷、市場需求萎縮致資不抵債

江特電機全資子公司宜春銀鋰近日將復工復產

《寶島快訊》

台股收跌０﹒５３％，報２４３５３﹒５點

《大國博弈》

中國據報已預訂澳洲油菜籽，自２０２０年以來首次

印度稱中國承諾恢復稀土、化肥供應

路透指英偉達正為中國市場開發比Ｈ２０更強大芯片

《國際要聞》

金正恩抨擊美韓軍演，要求迅速擴大核武化

澤連斯基穿黑西裝進白宮，傳千億美元軍購換安全保障

特朗普將頒布廢除郵寄選票及投票機的行政令

蘋果擴大印度ｉＰｈｏｎｅ產能，為美國市場生產新款手機；蘋果公司開通小紅書，為其內地第

三個社交媒體帳號

《外圍經濟》

泰國為刺激旅遊業，將簡化加密貨幣兌換泰銖流程

韓國７月汽車出口額按年增８﹒８％，對美出口下滑

澳洲生技巨企ＣＳＬ擬裁員３０００人，股價跌１５％

標普確認美國主權評等為ＡＡ＋╱Ａ－１＋，展望穩定；高盛經濟學團隊指美國就業市場將進一

步疲軟

馬斯克旗下星鏈出現網路中斷，兩周內第二次故障

特朗普政府據稱討論收購英特爾１０％股份；軟銀豪擲２０億美元投資英特爾，成第五大股東

《其他消息》

港府強烈反對澳洲和英國向許智峯及鍾翰林提供庇護

謝展寰赴京拜訪國家生態環境部，了解電動車充電網絡等發展；陳國基與深圳市市長覃偉中會面

，加強兩地溝通提升各口岸通關能力

中小企領先營商指數創２０２２年第二季最低水平，中小企信心回落

陳茂波稱香港加入ＬＭＥ交割網絡助關鍵金屬資源於區內穩定供應；唐家成稱ＬＭＥ已批准香港

８個倉庫，有逾８千噸認可品牌金屬入庫；華潤擬擴建潤發碼頭供存放有色金屬，料需時１年完

成

圓幣創新科技等四機構成立數字資產反洗錢專業委員會

城規會周五將討論新田科技城創科用地《規劃及設計大綱》草擬本

羅兵咸倡分階段取消股票交易印花稅，擴大ＯＴＣ市場；倡將北部都會區打造成科技公司總部樞

紐；倡提供地區總部稅務優惠及設立一站式服務平台；倡擴保密上市申請範圍，優化稅務吸引家

辦落戶

廣東８月下旬澳門發２５億人民幣債券，包括首發全運會專項債券

教育局指具備足夠學額與靈活性應付新增需求及保障本地生權益

物流署終止鑫鼎鑫樽裝飲用水及其負責人有關聯化學品合約；許正宇稱飲用水招標絕不只看價錢

，將主持跨局專責小組審視制度

中原王美鳳料息率正常化不會影響樓巿復甦步伐

趙國雄稱有發展商洽談項目入股，航天城「接手唔難諗唔到點招商」

遵理創辦人稱科大成第三間醫學院惟其後刪片，醫衞局及科大否認

金管局提醒各認可機構為縮短香港股票現貨市場結算周期作好準備

銀行削減貸款敞口，地產商明年債券到期規模據報增至７１億美元

香港銀行學會籲業界及早應對科技及市場變化帶來機遇

本港最新失業率升至３﹒７％，餐飲零售、地產業失業率增

市建局與城大簽ＭＯＵ，在「觀塘市中心２﹒０」項目設校外教研

彭博指宗馥莉擬就遺產糾紛法院判令提出上訴

