恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０５０６張，增８３０８張

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１４０５０６張
，較前增８３０８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１６０６２９張，增８８５７張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１９╱０８（二） １４０５０６ ８３０８ １６０６２９ ８８５７
１８╱０８（一） １３２１９８ －６３２８ １５１７７２ －５９８５
１５╱０８（五） １３８５２６ ７５７ １５７７５７ １２６６
１４╱０８（四） １３７７６９ －１３６９ １５６４９１ －１４１９
１３╱０８（三） １３９１３８ １３３０ １５７９１０ １７４２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１９╱０８（二） ５６４２３ ３１５３ ６９５２６ ４３０８
１８╱０８（一） ５３２７０ －１５４５ ６５２１８ －９０２
１５╱０８（五） ５４８１５ ９９０４ ６６１２０ ９９８５
１４╱０８（四） ４４９１１ ９４６ ５６１３５ ６５４
１３╱０８（三） ４３９６５ －７３６７ ５５４８１ －７４０５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇