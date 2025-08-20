  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

20/08/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１５０８張，增逾萬二張

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２３１５０８張
，較前增１２３５２張；若計入其他月份的未平倉合約，總數３１９７９５張，增２０１３４張

　
　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１９╱０８（二）　２３１５０８　１２３５２　３１９７９５　２０１３４
　　１８╱０８（一）　２１９１５６　－６２７２　２９９６６１　－４３０８
　　１５╱０８（五）　２２５４２８　　８４１８　３０３９６９　１０９７０
　　１４╱０８（四）　２１７０１０　－３１７１　２９２９９９　－２３７９
　　１３╱０８（三）　２２０１８１　　３３２６　２９５３７８　　４４９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１９╱０８（二）　８４９６８　　１１３７２　１５４７１８　　１９２４３
　　１８╱０８（一）　７３５９６　　　　　６６　１３５４７５　　　　５２８
　　１５╱０８（五）　７３５３０　　１３１５４　１３４９４７　　１５０４６
　　１４╱０８（四）　６０３７６　　　４１１３　１１９９０１　　　４２６３
　　１３╱０８（三）　５６２６３　－１４２５５　１１５６３８　－１３１５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰20/08/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８１０９１張減２６０５張

下一篇新聞︰20/08/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０５０６張，增８３０８張

其他文章
More

20/08/2025 09:15  期指低開１７０點報２４９５０，國指期貨跌５６點報８９４５

20/08/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４２６﹒５，跌６點

19/08/2025 19:26  《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，恒地港交所中通快遞業績

19/08/2025 19:22  《日入而息》小米次季多賺７５％勝預期，泡泡瑪特中期多賺近４倍

19/08/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５１３８點，升１８點，高水１５點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處