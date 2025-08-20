恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１５０８張，增逾萬二張

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２３１５０８張
，較前增１２３５２張；若計入其他月份的未平倉合約，總數３１９７９５張，增２０１３４張
。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１９╱０８（二） ２３１５０８ １２３５２ ３１９７９５ ２０１３４
１８╱０８（一） ２１９１５６ －６２７２ ２９９６６１ －４３０８
１５╱０８（五） ２２５４２８ ８４１８ ３０３９６９ １０９７０
１４╱０８（四） ２１７０１０ －３１７１ ２９２９９９ －２３７９
１３╱０８（三） ２２０１８１ ３３２６ ２９５３７８ ４４９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１９╱０８（二） ８４９６８ １１３７２ １５４７１８ １９２４３
１８╱０８（一） ７３５９６ ６６ １３５４７５ ５２８
１５╱０８（五） ７３５３０ １３１５４ １３４９４７ １５０４６
１４╱０８（四） ６０３７６ ４１１３ １１９９０１ ４２６３
１３╱０８（三） ５６２６３ －１４２５５ １１５６３８ －１３１５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
