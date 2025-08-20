《外圍焦點》美聯儲公布會議記錄，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社２０日專訊》市場觀望聯儲局主席鮑威爾本周稍後於傑克森霍爾

（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行年會上的演說內容，美股昨日（１９日）收市各有升跌

。道指升１０﹒４５點或０﹒０２％，報４４９２２﹒２７點；標普５００指數跌３７﹒７８點

或０﹒５９％，報６４１１﹒３７點；納指跌３１４﹒８２點或１﹒４６％，報

２１３１４﹒９５點。港股方面，恒生指數收市報２５１６５，升４３點或０﹒２％，成交

２８５３億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：００ｐｍ，美聯儲理事沃勒發表講話。２０日

凌晨２：００ａｍ，美聯儲聯邦公開市場委員會發布２０２５年７月２９－３０日會議記錄。

３：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克出席對話活動討論經濟前景。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布７月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升

幅料由２％收窄至１﹒９％。



在美國，今日公布業績的公司有：亞盛醫藥（ＵＳ﹒ＡＡＰＧ）、百度（ＵＳ﹒ＢＩＤＵ）

、信也科技（ＵＳ﹒ＦＩＮＶ）、富途控股（ＵＳ﹒ＦＵＴＵ）、萬國數據（ＵＳ﹒ＧＤＳ）、

華住酒店集團（ＵＳ﹒ＨＴＨＴ）、愛奇藝（ＵＳ﹒ＩＱ）、嘉銀金科（ＵＳ﹒ＪＦＩＮ）、金

山雲（ＵＳ﹒ＫＣ）、萬物新生（ＵＳ﹒ＲＥＲＥ）等。（ｗａ）

