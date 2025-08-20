即月期指最後交易價２５１２５升５點，低水４１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指最後交易價２５１２５，升５點，低水４１點，暫成
交８６４６５張。即月國指期貨最後交易價８９９８，跌３點，低水１５點，暫成交９１８９０
張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，無升跌，低水６點，暫成交８９０７４張。
20/08/2025 16:31
