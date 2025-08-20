【夜期時段】即月期指最新報２５１４５點，升２０點，低水２１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１３６點，升１１點，低水
３０點，最新報２５１４５點，升２０點，低水２１點，合約成交２９０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９００２點，升４點，低水１１點，最新報９００８點，升
１０點，低水５點，合約成交１４５張。
20/08/2025 17:20
