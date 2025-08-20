  • 會員
期貨新聞

20/08/2025 19:03

《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，快手友邦百度中石化公布業績

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國公布ＰＭＩ等數據，及快手友邦百度中石化公布業績，料
為周四（２１日）市場焦點。
　
＊亞特蘭大聯儲總裁發表講話，歐元區德國英國公布ＰＭＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，堪薩斯城聯儲舉辦年度杰克森霍爾研討會（至２３日），瑞典央行
總裁泰登與會。俄羅斯外交部長拉夫羅夫與印度外交部長蘇杰生舉行會談。本港時間周四晚
７：３０ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。
　　　　
　　數據方面，周四７：００ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布８月製造業採購經理人指數。
２：００ｐｍ，日本公布７月工具機訂單。３：３０ｐｍ，德國公布８月製造業採購經理人指數
，料由４９﹒１降至４８﹒８；８月綜合採購經理人指數料由５０﹒６降至５０﹒２；８月服務
業採購經理人指數料由５０﹒６降至５０﹒３。４：００ｐｍ，歐元區公布８月綜合採購經理人
指數，料由５０﹒９降至５０﹒６；８月服務業採購經理人指數料由５１降至５０﹒８。
４：３０ｐｍ，香港公布７月綜合消費物價指數，年率升幅料由１﹒４％收窄至０﹒９％。同一
時間，英國公布８月製造業採購經理人指數，料由４８升至４８﹒３；８月綜合採購經理人指數
料由５１﹒５升至５１﹒６；８月服務業採購經理人指數料維持於５１﹒８。
　
　　８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９５﹒３萬升至１９６萬；首次
申請失業救濟金人數料由２２﹒４萬升至２２﹒５萬。９：４５ｐｍ，美國公布８月製造業採購
經理人指數，料由４９﹒８降至４９﹒７；８月綜合採購經理人指數料由５５﹒１降至５３﹒５
；８月服務業採購經理人指數料由５５﹒７降至５４﹒２。１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋
銷售，料由３９３萬降至３９２萬，月率跌幅料由２﹒７％收窄至０﹒３％；７月領先指標跌幅
料由０﹒３％收窄至０﹒１％。同一時間，歐元區公布８月消費者信心指數，料維持於負
１４﹒７。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：東方海外國際（００３１６）、中國石油化工股份
（００３８６）、華潤電力（００８３６）、快手－Ｗ（０１０２４）、恒安國際
（０１０４４）、友邦保險（０１２９９）、李寧（０２３３１）、中國電力（０２３８０）、
嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）等。（ｗａ）

