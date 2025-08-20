  • 會員
期貨新聞

20/08/2025 19:00

《日入而息》港交所中期多賺３９％增派息，百度第二季少賺３５％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港交所（００３８８）中期純利升３９％至８５﹒２億元，息增至６元；上半年滬深港通收入及
其他收益按年升５１﹒２％；計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制；港交
所陳翊庭稱目前正在排隊申請ＩＰＯ企業接近２３０家；對港股２４小時交易無既定立場，年底
就調整每手股數諮詢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）第二季經調整盈利跌３５％勝預期，續投資於ＡＩ　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）中期純利跌８﹒４％至２９﹒１億元，派息５０仙；恒地上半年基礎盈利按
年跌４４％，香港物業營業額按年跌２２％；８０億元可換股債券換股價下調至３５﹒３５元　
煤氣（００００３）中期純利跌２﹒５％至２９﹒６億元，息１２仙　　　　　　　　　　　　
金山軟件（０３８８８）中期純利升約２０％至８﹒２億人幣，不派息　　　　　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）中期純利跌２２﹒３％至６﹒１億元，派息維持４０仙；中期基礎溢利
按年跌３０％，房地產市場仍面臨顯著挑戰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
老鋪黃金（０６１８１）中期純利升２﹒８６倍，派息９﹒５９元人幣；建議每年派息兩次，派
息率５０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永利澳門（０１１２８）中期純利跌８５﹒５％，派息０﹒１８５元　　　　　　　　　　　　
泡泡瑪特（０９９９２）今年收入三百億人幣也很輕鬆，將推迷你版Ｌａｂｕｂｕ　　　　　　
中國一汽擬入股１０％零跑汽車（０９８６３）成為戰略股東，首款合作車型開發中；一汽回應
擬收購零跑１０％股權：相關部門尚不知情　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）Ｋｅｅｔａ正式於多哈投入服務，預告數月後進軍巴西；Ｋｅｅｔａ與滴滴
爆外賣大戰巴西互相提訴，涉二選一及侵犯商標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地７月個稅收入增１４％年內高，證券印花稅翻倍；國家稅務總局指相關平台企業已按規定要
求，報送涉稅信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普人馬敦促司法部，就抵押貸款調查聯儲局理事；美國白宮開通ＴｉｋＴｏｋ官方帳戶；美
國ＦＤＡ籲勿食用一款沃爾瑪冷凍蝦，涉放射性污染；美國７月蔬菜批發價飆４０％，美參議員
「感謝特朗普」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指失而復守兩萬五全日升４３點收報２５１６５，舜宇領蘋概股升
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收漲１％再創十年高，半導體、消費股爆發
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　日本資深議員呼籲加快升息，可部署沽出美元　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１６４４╱４５，日圓最新報１４７﹒４７╱４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
老鋪黃金（０６１８１）中期純利升２﹒８６倍，派息９﹒５９元人幣；建議每年派息兩次，派
息率５０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）中期純利跌２２﹒３％至６﹒１億元，派息維持４０仙；中期基礎溢利
按年跌３０％，房地產市場仍面臨顯著挑戰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國澱粉（０３８３８）中期純利跌２９﹒５％至１﹒５億人幣　　　　　　　　　　　　　　
大新金融（００４４０）中期純利升２６﹒４％至１４﹒１億元，派息１﹒１６元　　　　　　
大新銀行集團（０２３５６）中期純利升１３％至１５﹒８億元，派息０﹒３１元　　　　　　
港交所（００３８８）中期純利升３９％至８５﹒２億元，息增至６元；上半年滬深港通收入及
其他收益按年升５１﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微盟集團（０２０１３）中期虧損收窄至３３０５﹒６萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　
永利澳門（０１１２８）中期純利跌８５﹒５％，派息０﹒１８５元　　　　　　　　　　　　
喜相逢（０２４７３）中期純利升１４﹒２％至２２４８﹒６萬人幣　　　　　　　　　　　　
英皇鐘錶珠寶（００８８７）中期純利升６﹒４％，息０﹒５５仙　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）第二季經調整盈利跌３５％勝預期，續投資於ＡＩ　　　　　　　　　　　
晶苑國際（０２２３２）中期純利升１７％至９８２６﹒５萬美元，息１６﹒３港仙　　　　　
中國建築（０３３１１）中期純利升５﹒１％至５２﹒６億人幣，息３４港仙　　　　　　　　
眾安在綫（０６０６０）中期純利升１１﹒０４倍至６﹒７億人幣　　　　　　　　　　　　　
永勝醫療（０１６１２）中期純利升５５％至５１６２﹒９萬元，派息２﹒４仙　　　　　　　
聖貝拉（０２５０８）中期虧轉盈３﹒３億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
藥師幫（０９８８５）中期純利升２﹒５８倍至７８１１﹒７萬人幣　　　　　　　　　　　　
樂普生物（０２１５７）中期虧轉盈４１７４﹒５萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　
煤氣（００００３）中期純利跌２﹒５％至２９﹒６億元，息１２仙　　　　　　　　　　　　
金山軟件（０３８８８）中期純利升約２０％至８﹒２億人幣，不派息　　　　　　　　　　　
鋑聯控股（００４５９）中期盈轉虧３３３４﹒３萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
訊飛醫療科技（０２５０６）中期虧損收窄至７４０８﹒６萬人幣　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）中期純利跌８﹒４％至２９﹒１億元，派息５０仙　　　　　　　　　　　
恒基發展（０００９７）中期虧損收窄至４１００萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
思考樂教育（０１７６９）中期純利跌近２４％至６２９３﹒３萬人幣　　　　　　　　　　　
前海健康（００９１１）中期純利跌６９﹒３％至４７７﹒４萬元　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港交所（００３８８）計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制；港交所陳翊
庭稱目前正在排隊申請ＩＰＯ企業接近２３０家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛奇藝據報擬在港第二上市，集資最多逾２３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天岳先進（０２６３１）Ｈ股首掛開高近７％，每手賺２８０元；收高逾６％，每手賺２７４元
大新金融（００４４０）羅兵咸永道將退任核數師，另委任畢馬威　　　　　　　　　　　　　
大新銀行（０２３５６）羅兵咸永道將退任核數師，另委任畢馬威　　　　　　　　　　　　　
亞洲電視（００７０７）澄清貸款協議項下未償還總額約４﹒７５億元　　　　　　　　　　　
京信通信（０２３４２）料下半年國際業務續增長，重要性增加　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）與宏利投資展開區域性合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國一汽擬入股１０％零跑汽車（０９８６３）成為戰略股東，首款合作車型開發中；一汽回應
擬收購零跑１０％股權：相關部門尚不知情　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中石化油服（０１０３３）油價６３至６７美元震盪，目標２０２５年度可分紅　　　　　　　
傳惠康母企ＤＦＩ零售集團擬裁減香港員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回應「基礎流量」爭議，吉利汽車（００１７５）承諾的權益不會變更或減配　　　　　　　　
小米（０１８１０）有信心達到全年３５萬輛汽車交付目標，不參與價格戰或內捲　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）明年量產Ｌ４級車型，料９月起每月交付量逾４萬輛　　　　　　　　
平安好醫生（０１８３３）若利潤進一步提升，將考慮派息等股東回報舉措　　　　　　　　　
微信指企業微信已接入逾１４００萬家，每日服務７﹒５億微信用戶　　　　　　　　　　　　
泡泡瑪特（０９９９２）今年收入三百億人幣也很輕鬆，將推迷你版Ｌａｂｕｂｕ　　　　　　
美團（０３６９０）Ｋｅｅｔａ正式於多哈投入服務，預告數月後進軍巴西；Ｋｅｅｔａ與滴滴
爆外賣大戰巴西互相提訴，涉二選一及侵犯商標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
謝瑞麟（００４１７）不知悉導致股價波動原因，確認業務營運正常　　　　　　　　　　　　
太古地產（０１９７２）柴灣海德園接獲逾３０００個查詢　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＡＯｂａｎｋ應用ＡＩ人臉識別技術，防詐騙活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奧園（０３８８３）總部部分房產第四度流拍，起拍總價８５３０萬奧園　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
習近平抵拉薩出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅今訪阿富汗並出席中阿巴三方外長對話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部、稅務總局表示對官方育兒補貼免徵個人所得稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人社部吸納失業青年就業見習，用人單位可享補貼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國擬全面調整石油化工行業，解決產能過剩問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央軍委指現役裝備遴選參閱，首亮相新型裝備佔比大；９月閱兵活動時長約７０分鐘，首展無
人和反無人裝備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
追覓據報拓展無人機業務，深圳設分公司並挖大疆人才　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監王穎稱增加境外投資者可交易的期貨期權品種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地７月個稅收入增１４％年內高，證券印花稅翻倍；國家稅務總局指相關平台企業已按規定要
求，報送涉稅信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行６１６０億逆回購利率持平，淨投放４９７５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地８月ＬＰＲ維持不變，１年３％、５年３﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＤＣ指去年中國大模型開發平台市場規模達１６﹒９億元　　　　　　　　　　　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ升級並開源Ｖ３﹒１版本線上模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇樹科技預告新款人形機器人，身高一米八配備３１個關節　　　　　　　　　　　　　　　　
「視比特機器人」完成億元級Ｂ＋輪融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
智己汽車Ｌ４級Ｒｏｂｏｔａｘｉ旅遊專線在滬正式運營　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為發布首款智慧屏ＭａｔｅＴＶ，支持多指懸浮操控；上汽華為合作尚界首車「尚界Ｈ５」下
周一開啟預訂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遊戲科學官宣《黑神話：鍾馗》，發布首支ＣＧ預告片　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬＶ南京開設全球首家香水美妝精品店，在華率先發售首個彩妝系列　　　　　　　　　　　　
多地中小銀行降定存利率，降幅介乎１０－２０基點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
牛市吸存款搬家，有股份行稱銀證轉帳數據「有增加」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
股市人氣旺，多家銀行重申信用卡資金不得用作炒股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地規範政府和社會資本合作項目，舉債禁超法定限額　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局指控制型併購貸款佔交易價比例不得高於七成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《寶島快訊》
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收挫３％失守二萬四，傳美國政府擬入股台積電
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美國大豆協會致信白宮對華關稅戰令農戶瀕臨財務崩潰
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐洲股市上漲，特朗普力推俄烏領導人會晤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普排除向烏克蘭派遣地面部隊，稱避免三戰爆發　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普人馬敦促司法部，就抵押貸款調查聯儲局理事；美國白宮開通ＴｉｋＴｏｋ官方帳戶；美
國ＦＤＡ籲勿食用一款沃爾瑪冷凍蝦，涉放射性污染；美國７月蔬菜批發價飆４０％，美參議員
「感謝特朗普」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本７月出口創近四年半最大降幅，對美出口持續下滑　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西班牙大火在過去２４小時席捲近６萬公頃土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加拿大７月份通脹率降至１﹒７％，低於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新西蘭央行重啟降息，未來或進一步行動以提振經濟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國７月通脹率升至３﹒８％，為１８個月高點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普重返白宮後買入１﹒０４億美元債券；聯儲局監管副主席鮑曼稱央行對ＡＩ和加密貨幣看
法將變化；德銀指美國財長貝森特降息觀點與聯儲局模型相悖　　　　　　　　　　　　　　　
傑克遜霍爾央行開年會，加密幣產業在附近唱對台戲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果首度全線ｉＰｈｏｎｅ　１７於印度量產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
財政部本月２７日在港發行１２５億元人民幣國債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫東到北京拜訪中央部委，介紹河套香港園區建設及創科生態圈發展　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱僱主輸入初級廚師及侍應外勞，下月起須於勞工處即場招聘　　　　　　　　　　　　
彭博指７月內地資金湧港，港股通成交額創歷史次高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指９６％港中小企過去１２個月曾面臨現金流危機　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指歌賦山道大屋不排除由銀主或相關人士承接；祥祺集團陳紅天歌賦山道豪宅７﹒９億沽，
跌價逾六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三大發鈔行上調定存年息，渣打１２個月１﹒９厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海關拘捕鑫鼎鑫負責人呂子聰夫婦，涉嫌違反商品說明條例　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯黃建業稱上半年工商舖買賣增近四成，價格急跌至１０年前水平　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享

上一篇新聞︰20/08/2025 19:03  《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，快手友邦百度中石化公布業績

下一篇新聞︰20/08/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５１４５點，升２０點，低水２１點

