《日入而息》港交所中期多賺３９％增派息，百度第二季少賺３５％

港交所（００３８８）中期純利升３９％至８５﹒２億元，息增至６元；上半年滬深港通收入及

其他收益按年升５１﹒２％；計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制；港交

所陳翊庭稱目前正在排隊申請ＩＰＯ企業接近２３０家；對港股２４小時交易無既定立場，年底

就調整每手股數諮詢

百度（０９８８８）第二季經調整盈利跌３５％勝預期，續投資於ＡＩ

恒地（０００１２）中期純利跌８﹒４％至２９﹒１億元，派息５０仙；恒地上半年基礎盈利按

年跌４４％，香港物業營業額按年跌２２％；８０億元可換股債券換股價下調至３５﹒３５元

煤氣（００００３）中期純利跌２﹒５％至２９﹒６億元，息１２仙

金山軟件（０３８８８）中期純利升約２０％至８﹒２億人幣，不派息

嘉里建設（００６８３）中期純利跌２２﹒３％至６﹒１億元，派息維持４０仙；中期基礎溢利

按年跌３０％，房地產市場仍面臨顯著挑戰

老鋪黃金（０６１８１）中期純利升２﹒８６倍，派息９﹒５９元人幣；建議每年派息兩次，派

息率５０％

永利澳門（０１１２８）中期純利跌８５﹒５％，派息０﹒１８５元

泡泡瑪特（０９９９２）今年收入三百億人幣也很輕鬆，將推迷你版Ｌａｂｕｂｕ

中國一汽擬入股１０％零跑汽車（０９８６３）成為戰略股東，首款合作車型開發中；一汽回應

擬收購零跑１０％股權：相關部門尚不知情

美團（０３６９０）Ｋｅｅｔａ正式於多哈投入服務，預告數月後進軍巴西；Ｋｅｅｔａ與滴滴

爆外賣大戰巴西互相提訴，涉二選一及侵犯商標

內地７月個稅收入增１４％年內高，證券印花稅翻倍；國家稅務總局指相關平台企業已按規定要

求，報送涉稅信息

特朗普人馬敦促司法部，就抵押貸款調查聯儲局理事；美國白宮開通ＴｉｋＴｏｋ官方帳戶；美

國ＦＤＡ籲勿食用一款沃爾瑪冷凍蝦，涉放射性污染；美國７月蔬菜批發價飆４０％，美參議員

「感謝特朗普」

《即日市況》

恒指失而復守兩萬五全日升４３點收報２５１６５，舜宇領蘋概股升

《深滬股市》

滬綜指收漲１％再創十年高，半導體、消費股爆發

《美元匯價》

日本資深議員呼籲加快升息，可部署沽出美元

歐元最新報１﹒１６４４╱４５，日圓最新報１４７﹒４７╱４８

《公司業績》

老鋪黃金（０６１８１）中期純利升２﹒８６倍，派息９﹒５９元人幣；建議每年派息兩次，派

息率５０％

嘉里建設（００６８３）中期純利跌２２﹒３％至６﹒１億元，派息維持４０仙；中期基礎溢利

按年跌３０％，房地產市場仍面臨顯著挑戰

中國澱粉（０３８３８）中期純利跌２９﹒５％至１﹒５億人幣

大新金融（００４４０）中期純利升２６﹒４％至１４﹒１億元，派息１﹒１６元

大新銀行集團（０２３５６）中期純利升１３％至１５﹒８億元，派息０﹒３１元

港交所（００３８８）中期純利升３９％至８５﹒２億元，息增至６元；上半年滬深港通收入及

其他收益按年升５１﹒２％

微盟集團（０２０１３）中期虧損收窄至３３０５﹒６萬人幣，不派息

永利澳門（０１１２８）中期純利跌８５﹒５％，派息０﹒１８５元

喜相逢（０２４７３）中期純利升１４﹒２％至２２４８﹒６萬人幣

英皇鐘錶珠寶（００８８７）中期純利升６﹒４％，息０﹒５５仙

百度（０９８８８）第二季經調整盈利跌３５％勝預期，續投資於ＡＩ

晶苑國際（０２２３２）中期純利升１７％至９８２６﹒５萬美元，息１６﹒３港仙

中國建築（０３３１１）中期純利升５﹒１％至５２﹒６億人幣，息３４港仙

眾安在綫（０６０６０）中期純利升１１﹒０４倍至６﹒７億人幣

永勝醫療（０１６１２）中期純利升５５％至５１６２﹒９萬元，派息２﹒４仙

聖貝拉（０２５０８）中期虧轉盈３﹒３億人幣，不派息

藥師幫（０９８８５）中期純利升２﹒５８倍至７８１１﹒７萬人幣

樂普生物（０２１５７）中期虧轉盈４１７４﹒５萬人幣，不派息

煤氣（００００３）中期純利跌２﹒５％至２９﹒６億元，息１２仙

金山軟件（０３８８８）中期純利升約２０％至８﹒２億人幣，不派息

鋑聯控股（００４５９）中期盈轉虧３３３４﹒３萬元，不派息

訊飛醫療科技（０２５０６）中期虧損收窄至７４０８﹒６萬人幣

恒地（０００１２）中期純利跌８﹒４％至２９﹒１億元，派息５０仙

恒基發展（０００９７）中期虧損收窄至４１００萬元，不派息

思考樂教育（０１７６９）中期純利跌近２４％至６２９３﹒３萬人幣

前海健康（００９１１）中期純利跌６９﹒３％至４７７﹒４萬元

《公司資訊》

港交所（００３８８）計劃縮短現貨市場結算周期準備工作，擴大無紙化上市機制；港交所陳翊

庭稱目前正在排隊申請ＩＰＯ企業接近２３０家

愛奇藝據報擬在港第二上市，集資最多逾２３億元

天岳先進（０２６３１）Ｈ股首掛開高近７％，每手賺２８０元；收高逾６％，每手賺２７４元

大新金融（００４４０）羅兵咸永道將退任核數師，另委任畢馬威

大新銀行（０２３５６）羅兵咸永道將退任核數師，另委任畢馬威

亞洲電視（００７０７）澄清貸款協議項下未償還總額約４﹒７５億元

京信通信（０２３４２）料下半年國際業務續增長，重要性增加

中銀香港（０２３８８）與宏利投資展開區域性合作

中國一汽擬入股１０％零跑汽車（０９８６３）成為戰略股東，首款合作車型開發中；一汽回應

擬收購零跑１０％股權：相關部門尚不知情

中石化油服（０１０３３）油價６３至６７美元震盪，目標２０２５年度可分紅

傳惠康母企ＤＦＩ零售集團擬裁減香港員工

回應「基礎流量」爭議，吉利汽車（００１７５）承諾的權益不會變更或減配

小米（０１８１０）有信心達到全年３５萬輛汽車交付目標，不參與價格戰或內捲

小鵬汽車（０９８６８）明年量產Ｌ４級車型，料９月起每月交付量逾４萬輛

平安好醫生（０１８３３）若利潤進一步提升，將考慮派息等股東回報舉措

微信指企業微信已接入逾１４００萬家，每日服務７﹒５億微信用戶

泡泡瑪特（０９９９２）今年收入三百億人幣也很輕鬆，將推迷你版Ｌａｂｕｂｕ

美團（０３６９０）Ｋｅｅｔａ正式於多哈投入服務，預告數月後進軍巴西；Ｋｅｅｔａ與滴滴

爆外賣大戰巴西互相提訴，涉二選一及侵犯商標

謝瑞麟（００４１７）不知悉導致股價波動原因，確認業務營運正常

太古地產（０１９７２）柴灣海德園接獲逾３０００個查詢

ＰＡＯｂａｎｋ應用ＡＩ人臉識別技術，防詐騙活動

奧園（０３８８３）總部部分房產第四度流拍，起拍總價８５３０萬奧園

《中國要聞》

習近平抵拉薩出席西藏自治區成立６０周年慶祝活動

王毅今訪阿富汗並出席中阿巴三方外長對話

財政部、稅務總局表示對官方育兒補貼免徵個人所得稅

人社部吸納失業青年就業見習，用人單位可享補貼

中國擬全面調整石油化工行業，解決產能過剩問題

中央軍委指現役裝備遴選參閱，首亮相新型裝備佔比大；９月閱兵活動時長約７０分鐘，首展無

人和反無人裝備

追覓據報拓展無人機業務，深圳設分公司並挖大疆人才

中證監王穎稱增加境外投資者可交易的期貨期權品種

內地７月個稅收入增１４％年內高，證券印花稅翻倍；國家稅務總局指相關平台企業已按規定要

求，報送涉稅信息

人行６１６０億逆回購利率持平，淨投放４９７５億

內地８月ＬＰＲ維持不變，１年３％、５年３﹒５％

ＩＤＣ指去年中國大模型開發平台市場規模達１６﹒９億元

ＤｅｅｐＳｅｅｋ升級並開源Ｖ３﹒１版本線上模型

宇樹科技預告新款人形機器人，身高一米八配備３１個關節

「視比特機器人」完成億元級Ｂ＋輪融資

智己汽車Ｌ４級Ｒｏｂｏｔａｘｉ旅遊專線在滬正式運營

華為發布首款智慧屏ＭａｔｅＴＶ，支持多指懸浮操控；上汽華為合作尚界首車「尚界Ｈ５」下

周一開啟預訂

遊戲科學官宣《黑神話：鍾馗》，發布首支ＣＧ預告片

ＬＶ南京開設全球首家香水美妝精品店，在華率先發售首個彩妝系列

多地中小銀行降定存利率，降幅介乎１０－２０基點

牛市吸存款搬家，有股份行稱銀證轉帳數據「有增加」

股市人氣旺，多家銀行重申信用卡資金不得用作炒股

內地規範政府和社會資本合作項目，舉債禁超法定限額

金監總局指控制型併購貸款佔交易價比例不得高於七成

《寶島快訊》

台股收挫３％失守二萬四，傳美國政府擬入股台積電

《大國博弈》

美國大豆協會致信白宮對華關稅戰令農戶瀕臨財務崩潰

《國際要聞》

歐洲股市上漲，特朗普力推俄烏領導人會晤

特朗普排除向烏克蘭派遣地面部隊，稱避免三戰爆發

特朗普人馬敦促司法部，就抵押貸款調查聯儲局理事；美國白宮開通ＴｉｋＴｏｋ官方帳戶；美

國ＦＤＡ籲勿食用一款沃爾瑪冷凍蝦，涉放射性污染；美國７月蔬菜批發價飆４０％，美參議員

「感謝特朗普」

日本７月出口創近四年半最大降幅，對美出口持續下滑

西班牙大火在過去２４小時席捲近６萬公頃土地

《外圍經濟》

加拿大７月份通脹率降至１﹒７％，低於市場預期

新西蘭央行重啟降息，未來或進一步行動以提振經濟

英國７月通脹率升至３﹒８％，為１８個月高點

特朗普重返白宮後買入１﹒０４億美元債券；聯儲局監管副主席鮑曼稱央行對ＡＩ和加密貨幣看

法將變化；德銀指美國財長貝森特降息觀點與聯儲局模型相悖

傑克遜霍爾央行開年會，加密幣產業在附近唱對台戲

蘋果首度全線ｉＰｈｏｎｅ １７於印度量產

《其他消息》

財政部本月２７日在港發行１２５億元人民幣國債

孫東到北京拜訪中央部委，介紹河套香港園區建設及創科生態圈發展

孫玉菡稱僱主輸入初級廚師及侍應外勞，下月起須於勞工處即場招聘

彭博指７月內地資金湧港，港股通成交額創歷史次高

調查指９６％港中小企過去１２個月曾面臨現金流危機

消息指歌賦山道大屋不排除由銀主或相關人士承接；祥祺集團陳紅天歌賦山道豪宅７﹒９億沽，

跌價逾六成

三大發鈔行上調定存年息，渣打１２個月１﹒９厘

海關拘捕鑫鼎鑫負責人呂子聰夫婦，涉嫌違反商品說明條例

美聯黃建業稱上半年工商舖買賣增近四成，價格急跌至１０年前水平

