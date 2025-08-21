恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８２３１張，減２２７５張

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１３８２３１張
，較前減２２７５張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１５８６６１張，減１９６８張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０╱０８（三） １３８２３１ －２２７５ １５８６６１ －１９６８
１９╱０８（二） １４０５０６ ８３０８ １６０６２９ ８８５７
１８╱０８（一） １３２１９８ －６３２８ １５１７７２ －５９８５
１５╱０８（五） １３８５２６ ７５７ １５７７５７ １２６６
１４╱０８（四） １３７７６９ －１３６９ １５６４９１ －１４１９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０╱０８（三） ５１８９３ －４５３０ ６５５３４ －３９９２
１９╱０８（二） ５６４２３ ３１５３ ６９５２６ ４３０８
１８╱０８（一） ５３２７０ －１５４５ ６５２１８ －９０２
１５╱０８（五） ５４８１５ ９９０４ ６６１２０ ９９８５
１４╱０８（四） ４４９１１ ９４６ ５６１３５ ６５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
