期貨新聞

21/08/2025 16:45

《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布ＰＭＩ等數據

　　《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於周五（２２日）在傑克遜霍爾央行年會
發表演說，市場密切關注其對未來利率政策的表態，且美國總統特朗普要求聯儲局理事庫克辭職
。美股三大指數昨日（２０日）表現分歧。道指收市升１６﹒０４點或０﹒０４％，報
４４９３８﹒３１點；標普５００指數跌１５﹒５９點或０﹒２４％，報６３９５﹒７８點；納
指跌１４２﹒１點或０﹒６７％，報２１１７２﹒８６點。港股方面，恒生指數收市報
２５１０４，跌６１點或０﹒２％，成交２３９５億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚７：３０ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克
就經濟前景發表講話。
　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９５﹒３萬升至
１９６萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒４萬升至２２﹒５萬。９：４５ｐｍ，美國公布
８月製造業採購經理人指數，料由４９﹒８降至４９﹒７；８月綜合採購經理人指數料由
５５﹒１降至５３﹒５；８月服務業採購經理人指數料由５５﹒７降至５４﹒２。
１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋銷售，料由３９３萬降至３９２萬，月率跌幅料由２﹒７％
收窄至０﹒３％；７月領先指標跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒１％。同一時間，歐元區公布８月
消費者信心指數，料維持於負１４﹒７。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩（ＵＳ﹒ＢＩＬＩ）、阿特斯太陽能
（ＵＳ﹒ＣＳＩＱ）、叮咚買菜（ＵＳ﹒ＤＤＬ）、名創優品（ＵＳ﹒ＭＮＳＯ）、金融壹賬通
（ＵＳ﹒ＯＣＦＴ）、世紀互聯（ＵＳ﹒ＶＮＥＴ）、沃爾瑪（ＵＳ﹒ＷＭＴ）、雲集
（ＵＳ﹒ＹＪ）、滿幫（ＵＳ﹒ＹＭＭ）、宜人金科（ＵＳ﹒ＹＲＤ）、逸仙電商
（ＵＳ﹒ＹＳＧ）、Ｚｏｏｍ視頻通訊（ＵＳ﹒ＺＭ）等。（ｗａ）

其他文章
