《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布ＰＭＩ等數據

《經濟通通訊社２１日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於周五（２２日）在傑克遜霍爾央行年會

發表演說，市場密切關注其對未來利率政策的表態，且美國總統特朗普要求聯儲局理事庫克辭職

。美股三大指數昨日（２０日）表現分歧。道指收市升１６﹒０４點或０﹒０４％，報

４４９３８﹒３１點；標普５００指數跌１５﹒５９點或０﹒２４％，報６３９５﹒７８點；納

指跌１４２﹒１點或０﹒６７％，報２１１７２﹒８６點。港股方面，恒生指數收市報

２５１０４，跌６１點或０﹒２％，成交２３９５億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚７：３０ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克

就經濟前景發表講話。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９５﹒３萬升至

１９６萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒４萬升至２２﹒５萬。９：４５ｐｍ，美國公布

８月製造業採購經理人指數，料由４９﹒８降至４９﹒７；８月綜合採購經理人指數料由

５５﹒１降至５３﹒５；８月服務業採購經理人指數料由５５﹒７降至５４﹒２。

１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋銷售，料由３９３萬降至３９２萬，月率跌幅料由２﹒７％

收窄至０﹒３％；７月領先指標跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒１％。同一時間，歐元區公布８月

消費者信心指數，料維持於負１４﹒７。



在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩（ＵＳ﹒ＢＩＬＩ）、阿特斯太陽能

（ＵＳ﹒ＣＳＩＱ）、叮咚買菜（ＵＳ﹒ＤＤＬ）、名創優品（ＵＳ﹒ＭＮＳＯ）、金融壹賬通

（ＵＳ﹒ＯＣＦＴ）、世紀互聯（ＵＳ﹒ＶＮＥＴ）、沃爾瑪（ＵＳ﹒ＷＭＴ）、雲集

（ＵＳ﹒ＹＪ）、滿幫（ＵＳ﹒ＹＭＭ）、宜人金科（ＵＳ﹒ＹＲＤ）、逸仙電商

（ＵＳ﹒ＹＳＧ）、Ｚｏｏｍ視頻通訊（ＵＳ﹒ＺＭ）等。（ｗａ）

