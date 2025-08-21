恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８２７６９張增１６７８張

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１８２７６９張
，較前增１６７８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２１４４６４張，增２３１１張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０╱０８（三） １８２７６９ １６７８ ２１４４６４ ２３１１
１９╱０８（二） １８１０９１ －２６０５ ２１２１５３ －１７３４
１８╱０８（一） １８３６９６ －２２２８ ２１３８８７ －１８６６
１５╱０８（五） １８５９２４ －９３３７ ２１５７５３ －９０２７
１４╱０８（四） １９５２６１ －３８７９ ２２４７８０ －２９７２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２０╱０８（三） １０３２１３ ７１４９ １２４０９６ ８２０２
１９╱０８（二） ９６０６４ －６６５０ １１５８９４ －８８１２
１８╱０８（一） １０２７１４ －１３６４ １２４７０６ －１１００
１５╱０８（五） １０４０７８ －２８５７ １２５８０６ －２３８９
１４╱０８（四） １０６９３５ －１１４８ １２８１９５ －４０１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
