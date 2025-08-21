期指高開７３點報２５１９８，國指期貨升７點報９００５

《經濟通通訊社２１日專訊》期指高開７３點報２５１９８，國指期貨高開７點報９００５
，科指期貨低開１１點報５５２４。
【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票
21/08/2025 09:15
《經濟通通訊社２１日專訊》期指高開７３點報２５１９８，國指期貨高開７點報９００５
，科指期貨低開１１點報５５２４。
【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票
下一篇新聞︰21/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８２７６９張增１６７８張
21/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２６４６２張減５０４６張
21/08/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８２３１張，減２２７５張
20/08/2025 19:03 《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，快手友邦百度中石化公布業績
20/08/2025 19:00 《日入而息》港交所中期多賺３９％增派息，百度第二季少賺３５％
20/08/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５１４５點，升２０點，低水２１點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N