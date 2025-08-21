  • 會員
期貨新聞

21/08/2025 09:15

期指高開７３點報２５１９８，國指期貨升７點報９００５

　　《經濟通通訊社２１日專訊》期指高開７３點報２５１９８，國指期貨高開７點報９００５
，科指期貨低開１１點報５５２４。

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

