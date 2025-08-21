  • 會員
21/08/2025 16:31

即月期指最後交易價２５１０９跌１６點，高水４點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２５１０９，跌１６點，高水４點，暫成
交７０６７２張。即月國指期貨最後交易價８９７８，跌２０點，高水３點，暫成交６９６１０
張。另外，即月科指期貨最後交易價５４９７，跌３８點，低水２點，暫成交７１４９７張。

