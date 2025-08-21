【夜期時段】即月期指最新報２５１１６點，升７點，高水１１點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１０１點，跌８點，低水４點
，最新報２５１１６點，升７點，高水１１點，合約成交１３２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９７７點，跌１點，高水２點，最新報８９８０點，升２
點，高水５點，合約成交１６０張。
21/08/2025 17:20
