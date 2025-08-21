  • 會員
期貨新聞

21/08/2025 19:42

《日入而息》東亞半年多賺１４％增派息，快手次季多賺兩成派特息

東亞銀行（０００２３）中期純利升１４％至２４﹒０７億元，派息增至０﹒３９元；中期淨利
息收入跌１１％，減值損失跌１５％；東亞中國中期淨溢利增８３％至逾２億元，減值損失降２
﹒７％；東亞李民橋稱下半年不排除為香港商業房地產作更多撥備　　　　　　　　　　　　　
快手（０１０２４）第二季經調整淨利潤升２０％，首派特息每股０﹒４６港元　　　　　　　
嗶哩嗶哩（０９６２６）第二季虧轉盈，錄經調整淨利潤５﹒６２億元人幣　　　　　　　　　
恒安國際（０１０４４）中期純利跌２﹒６％至１３﹒７億人幣，息０﹒７元人幣；料下半年收
入及毛利穩定，木漿價格處於穩定期；近期木漿價格走勢平穩，預告電商新零售銷售佔比續增加
友邦保險（０１２９９）料７月及８月香港業務勢頭保持強勁；集團持有香港商業地產相關債券
質素非常高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉華國際（００１７３）中期純利跌２６％至１﹒１４億元，派息２仙　　　　　　　　　　　
名創優品（０９８９６）中期純利跌２２﹒６％至９﹒１億人幣，息７﹒２４美仙　　　　　　
瑞聲科技（０２０１８）中期純利增逾六成至８﹒７６億人幣，不派中期息　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）旗下商場出租率１００％，先推屯門第１６區站第一期涉千伙　　　　　　
本港７月ＣＰＩ升１％高過預期，住屋及煙酒升幅最多　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達供應商勝宏科技申港上市，傳集資約７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳禾賽科技擬在港上市，集資逾２３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）手遊《無畏契約》首日上線吸金１００萬美元　　　　　　　　　　　　　
迷你版Ｌａｂｕｂｕ據報經速賣通ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ全球發售　　　　　　　　　　　　　
政府終止所有與鑫鼎鑫負責人關聯合約，包括渠務署及消防處合約；政府飲用水招標風波，物流
署長陳嘉信向公眾致歉，承認程序有不足；許正宇稱若飲用水招標事件涉人為疏忽，按公務員紀
律機制嚴肅處理；回應飲用水風波會否問責官員，陳國基稱公務員有明確懲處機制　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１發布，思考效率等優化提升；Ｖ３﹒１精度針對下一代國產芯片設
計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局會議紀要顯示，與會者擔憂美國國債市場脆弱性；安聯首席經濟顧問批鮑威爾降息太遲，
認為上月應降息；橡樹資本聯合創辦人警告，美股處於泡沫初期階段；策略師引用古德哈特法則
指聯儲局下一個政策注定失敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
偉仕佳杰（００８５６）中期純利升３４﹒７％至６﹒１億元，不派息　　　　　　　　　　　
永嘉集團（０３３２２）中期虧損收窄至４３５３﹒５萬元，不派息　　　　　　　　　　　　
中通服（００５５２）中期純利升０﹒２％至２１﹒３億人民幣，不派息；分紅將保持一定程度
增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潤電（００８３６）中期純利跌１５﹒９％至７８﹒７億，息３５﹒６仙　　　　　　　　　　
瑞聲科技（０２０１８）中期純利增逾六成至８﹒７６億人幣，不派中期息　　　　　　　　　
新晨動力（０１１４８）中期溢利跌２５﹒５％至１６４９﹒３萬人幣，不派息　　　　　　　
中石化冠德（００９３４）中期純利跌１７﹒８％，派息１０仙；制定三年分紅政策，派息率調
升至３０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯集團（０１２００）中期純利跌１３％至１﹒５億元，不派息；美聯黃建業稱樓價走出谷底
重返升軌，料全年樓價升３％至５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
途虎（０９６９０）中期純利升７﹒６％至３﹒１億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　
移卡（０９９２３）中期純利升３６﹒２％至４３０７﹒５萬人幣，不派息　　　　　　　　　
越秀服務（０６６２６）中期純利跌１３﹒７％至２﹒４億人幣，派息８﹒８港仙　　　　　　
名創優品（０９８９６）中期純利跌２２﹒６％至９﹒１億人幣，息７﹒２４美仙　　　　　　
九興控股（０１８３６）中期純利跌１４﹒５％至７８６３﹒３萬美元，息５２港仙　　　　　
中銀航空租賃（０２５８８）中期純利跌２５﹒８％，息降至１４﹒７６美仙　　　　　　　　
出門問問（０２４３８）中期虧損收窄至２８９﹒８萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　　
第四範式（０６６８２）中期虧損收窄至６６９７萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　
英發睿能申請在港上市，首四個月虧轉盈賺逾３億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達供應商勝宏科技申港上市，傳集資約７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
友邦保險（０１２９９）料７月及８月香港業務勢頭保持強勁；集團持有香港商業地產相關債券
質素非常高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大洋集團（０１９９１）發布ＡＩ轉型藍圖，料首年投入１﹒３億元　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）佳寶全場八折活動期間全港門店銷售額增逾２倍　　　　　　　　　　　　
蒙牛（０２３１９）據報擬出售「艾雪」２０％股權，估值１０億美元　　　　　　　　　　　
博雅互動（００４３４）開市前停牌，待公布有關配售新股公告；按６﹒９５元配股集逾４億用
於Ｗｅｂ３，午後復牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京推共享充電寶行業自律公約，美團（０３６９０）怪獸等簽署　　　　　　　　　　　　　
思摩爾國際（０６９６９）料毛利率維持在較好水平，未來派息需視乎情況而定　　　　　　　
港鐵（０００６６）旗下商場出租率１００％，先推屯門第１６區站第一期涉千伙　　　　　　
煤氣（００００３）計劃投資４０億於北都興建管道，今年加價機會很低　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）ＡＩ轉型進程仍在初步階段，正研發下一代旗艦大模型；百度升級蒸汽機視
頻生成模型，多人有聲視頻一體生成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）手遊《無畏契約》首日上線吸金１００萬美元　　　　　　　　　　　　　
萬國黃金（０３９３９）折讓７％先舊後新配股淨籌７﹒２億用於開發金岭礦　　　　　　　　
滙豐三日兩度上調定存息，渣打４個月加至２﹒７５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京建設（００９２５）每手買賣單位擬更改為８９萬股，以減私有化行政開支　　　　　　　
康寧醫院（０２１２０）申請股份全流通，將９２８﹒６萬股內資股股份轉為Ｈ股　　　　　　
旭輝（００８８４）境內重組方案獲「Ｈ２１旭輝３」持有人通過　　　　　　　　　　　　　
中國銀河（０６８８１）完成發行４０億人幣融資券，票息１﹒６４％　　　　　　　　　　　
元征科技（０２４８８）推動設備資產化及相關ＲＷＡ應用戰略布局　　　　　　　　　　　　
迷你版Ｌａｂｕｂｕ據報經速賣通ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ全球發售　　　　　　　　　　　　　
連連數字（０２５９８）獲得於香港營運槓桿式外匯交易之第三類牌照　　　　　　　　　　　
習近平出席西藏自治區成立６０周年大會，史上首次；習近平聽取西藏工作匯報稱因地制宜發展
高原優勢產業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部表示中方願同阿富汗一道推動兩國關係向前發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部召開珠三角外資企業圓桌會，冀外企續深耕中國；有信心、有底氣繼續推動外貿穩量提質
；首７月農產品網絡零售額同比增７﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院原則同意江蘇自貿試驗區開放生物醫藥創新發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委張玉卓調研石油石化企業，加大油氣勘探開發　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國全社會用電量７月首破萬億千瓦時大關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海將發最高４００元餐飲消費券，消費者需報名搖號　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部指ＰＰＰ存量項目貸款有合理降息、展期空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多地推「零租金」產業園，應對高空置率促招商競爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局研究制定指導意見，提升健康保險服務保障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２５３０億逆回購利率持平，淨投放１２４３億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局於京津滬粵等１６省市開展綠色外債業務試點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７月人民幣全球支付佔比持平２﹒８８％，續排第六　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貴州省算力科技公司總經理楊雲勇涉受賄被開除公職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
空巴大單尚未官宣，內地各航司據悉已著手鎖定採購量　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛指反內捲若成功，內捲行業盈利兩年後料提高５３％　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＨＥＩＮ平台已覆蓋近４００城產業帶，據報考慮將總部遷回中國　　　　　　　　　　　　
華為登頂財富中國科技５０強，ＤｅｅｐＳｅｅｋ第二　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３﹒１發布，思考效率等優化提升；Ｖ３﹒１精度針對下一代國產芯片設
計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｖｉｖｏ首款ＭＲ頭顯正式發布，僅重３９８克，暫不銷售　　　　　　　　　　　　　　　　
天太機器人斬獲１萬台人形機器人訂單，全球最大筆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
智元機器人預計明年出貨量將達數萬台；智元機器人啟動「智元Ａ計劃」，擬投入４０億助創新
創業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東方金誠因低價競爭被處罰，兩年評級服務費僅７萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州派５００萬元甜蜜經濟消費券，每對新人可領千元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中指院表示截至８月二十家出險房企化債規模超１﹒２億　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬來西亞國家石油表示騙徒冒名以地產項目名義在中國募集資金　　　　　　　　　　　　　　
李在明訪美期間韓國企業將宣布１５００億美元投資計劃；韓總統李在明周末訪日，首提半島無
核化三階段方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普要求聯儲局首名黑人理事辭職，後者拒絕就範；萬斯稱歐洲必須承擔烏克蘭安全保障主責
，並支付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國７月赤字為１１億英鎊，創３年來新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓國推出限制外國人購房措施，以抑制投機需求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本２０年期國債孳息率升至１９９９年來最高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局會議紀要顯示，與會者擔憂美國國債市場脆弱性；安聯首席經濟顧問批鮑威爾降息太遲，
認為上月應降息；橡樹資本聯合創辦人警告，美股處於泡沫初期階段；策略師引用古德哈特法則
指聯儲局下一個政策注定失敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果將於９月２日在班加羅爾開設印度第三家零售店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投資過熱？Ｍｅｔａ據悉已凍結人工智能部門招聘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府終止所有與鑫鼎鑫負責人關聯合約，包括渠務署及消防處合約；政府飲用水招標風波，物流
署長陳嘉信向公眾致歉，承認程序有不足；許正宇稱若飲用水招標事件涉人為疏忽，按公務員紀
律機制嚴肅處理；回應飲用水風波會否問責官員，陳國基稱公務員有明確懲處機制　　　　　　
機管局指７月機場客運量按年升９﹒７％，首７月升逾１５％　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＵＭ表示８月強積金人均賺４９５６元，日股基金最強　　　　　　　　　　　　　　　　　
周小松稱餐飲業經營環境惡劣，籲暫停餐飲業外勞輸入　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行下周一在港發行兩期限共４５０億人民幣央票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示財政部下周三在港增發四個期限人幣國債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲會計師公會倡研究「新股通」，建電子化政府框架　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港郵政恢復伊朗、伊拉克及以色列郵遞服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港７月ＣＰＩ升１％高過預期，住屋及煙酒升幅最多　　　　　　　　　　　　　　　　　　
