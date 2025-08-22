恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２７６３４張增１１７２張

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２２７６３４張
，較前增１１７２張；若計入其他月份的未平倉合約，總數３２２１６０張，增６１６６張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２１╱０８（四） ２２７６３４ １１７２ ３２２１６０ ６１６６
２０╱０８（三） ２２６４６２ －５０４６ ３１５９９４ －３８０１
１９╱０８（二） ２３１５０８ １２３５２ ３１９７９５ ２０１３４
１８╱０８（一） ２１９１５６ －６２７２ ２９９６６１ －４３０８
１５╱０８（五） ２２５４２８ ８４１８ ３０３９６９ １０９７０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２１╱０８（四） ８３０３２ ３９５１ １５４７０６ ５６９２
２０╱０８（三） ７９０８１ －５８８７ １４９０１４ －５７０４
１９╱０８（二） ８４９６８ １１３７２ １５４７１８ １９２４３
１８╱０８（一） ７３５９６ ６６ １３５４７５ ５２８
１５╱０８（五） ７３５３０ １３１５４ １３４９４７ １５０４６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
