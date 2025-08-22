期指高開９２點報２５２０１，國指期貨升３０點報９００８

《經濟通通訊社２２日專訊》期指高開９２點報２５２０１，國指期貨高開３０點報
９００８，科指期貨高開５０點報５５４７。
22/08/2025 09:15
