期貨新聞

22/08/2025 09:15

期指高開９２點報２５２０１，國指期貨升３０點報９００８

　　《經濟通通訊社２２日專訊》期指高開９２點報２５２０１，國指期貨高開３０點報
９００８，科指期貨高開５０點報５５４７。

