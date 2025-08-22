即月期指最後交易價２５３５４升２４５點，高水１５點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２５３５４，升２４５點，高水１５點，
暫成交９２６９２張。即月國指期貨最後交易價９０８２，升１０４點，高水２點，暫成交
９２６６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５６３９，升１４２點，低水９點，暫成交
１２３１５０張。
【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票
22/08/2025 16:31
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２５３５４，升２４５點，高水１５點，
暫成交９２６９２張。即月國指期貨最後交易價９０８２，升１０４點，高水２點，暫成交
９２６６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５６３９，升１４２點，低水９點，暫成交
１２３１５０張。
【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票
下一篇新聞︰22/08/2025 15:18 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９１﹒５升３﹒３點
22/08/2025 09:23 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９１﹒５升３﹒３點
22/08/2025 09:15 期指高開９２點報２５２０１，國指期貨升３０點報９００８
22/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２８９８張，增逾萬張
22/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２７６３４張增１１７２張
22/08/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０２４８張，增２０１７張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N