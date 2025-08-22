即月期指最後交易價２５３５４升２４５點，高水１５點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２５３５４，升２４５點，高水１５點，

暫成交９２６９２張。即月國指期貨最後交易價９０８２，升１０４點，高水２點，暫成交

９２６６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５６３９，升１４２點，低水９點，暫成交

１２３１５０張。

