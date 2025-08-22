  • 會員
22/08/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５３６５點，升１１點，高水２６點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３５２點，跌２點，高水１３
點，最新報２５３６５點，升１１點，高水２６點，合約成交２０１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９０８３點，升１點，高水３點，最新報９０８９點，升７
點，高水９點，合約成交３５４張。

