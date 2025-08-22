【夜期時段】即月期指最新報２５３６５點，升１１點，高水２６點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３５２點，跌２點，高水１３
點，最新報２５３６５點，升１１點，高水２６點，合約成交２０１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９０８３點，升１點，高水３點，最新報９０８９點，升７
點，高水９點，合約成交３５４張。
【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票
22/08/2025 17:20
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３５２點，跌２點，高水１３
點，最新報２５３６５點，升１１點，高水２６點，合約成交２０１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９０８３點，升１點，高水３點，最新報９０８９點，升７
點，高水９點，合約成交３５４張。
【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票
上一篇新聞︰22/08/2025 17:52 《外圍焦點》鮑威爾在杰克森霍爾研討會發表講話
下一篇新聞︰22/08/2025 16:46 即月期指最後交易價２５３５４升２４５點，成交９４６７５張
22/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２５３５４升２４５點，高水１５點
22/08/2025 15:18 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９１﹒５升３﹒３點
22/08/2025 09:23 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９１﹒５升３﹒３點
22/08/2025 09:15 期指高開９２點報２５２０１，國指期貨升３０點報９００８
22/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２８９８張，增逾萬張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N