《再戰明天》美國公布新屋銷售等數據，海底撈公布業績

《經濟通通訊社２２日專訊》美國公布新屋銷售等數據，及海底撈公布業績，料為下周一

（２５日）市場焦點。



＊日本公布同時及領先指標，德國公布ＩＦＯ企業信心指數＊



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一（２５日）１：００ｐｍ（本港時間．下同），日

本公布６月同時指標；６月領先指標。４：００ｐｍ，德國公布８月ＩＦＯ－企業信心指數，料

由８８﹒６降至８８﹒５。１０：００ｐｍ，美國公布７月新屋銷售，料由６２﹒７萬升至

６２﹒８萬，月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒２％。１０：３０ｐｍ，美國公布８月達拉斯聯

邦製造業展望企業活動指數。



在本港，明日公布業績的公司有：新琪安（０２５７３）等。



下周一（２５日）公布業績的公司有：粵海投資（００２７０）、中海物業（０２６６９）

、海底撈（０６８６２）等。



下周二（２６日）公布業績的公司有：越秀地產（００１２３）、中國石油股份

（００８５７）、華潤置地（０１１０９）、華潤萬象生活（０１２０９）、中國平安

（０２３１８）、紫金礦業（０２８９９）、華潤醫藥（０３３２０）、農夫山泉

（０９６３３）等。



下周三（２７日）公布業績的公司有：北控水務集團（００３７１）、中國海外發展

（００６８８）、中國海洋石油（００８８３）、安踏體育（０２０２０）、申洲國際

（０２３１３）、蒙牛乳業（０２３１９）、中國財險（０２３２８）、中國人壽

（０２６２８）、新奧能源（０２６８８）、美團－Ｗ（０３６９０）、中國重汽

（０３８０８）、地平線機器人－Ｗ（０９６６０）等。



下周四（２８日）公布業績的公司有：商湯－Ｗ（０００２０）、北京控股（００３９２）

、中升控股（００８８１）、中國太平（００９６６）、中芯國際（００９８１）、華潤燃氣

（０１１９３）、華虹半導體（０１３４７）、理想汽車－Ｗ（０２０１５）、百濟神州

（０６１６０）、海爾智家（０６６９０）等。



下周五（２９日）公布業績的公司有：招商局港口（００１４４）、中信股份

（００２６７）、比亞迪電子（００２８５）、美的集團（００３００）、山高控股

（００４１２）、中國中藥（００５７０）、建設銀行（００９３９）、龍湖集團

（００９６０）、中國神華（０１０８８）、比亞迪股份（０１２１１）、農業銀行

（０１２８８）、工商銀行（０１３９８）、極兔速遞－Ｗ（０１５１９）、郵儲銀行

（０１６５８）、中銀香港（０２３８８）、交通銀行（０３３２８）、招商銀行

（０３９６８）、中國銀行（０３９８８）、阿里巴巴－Ｗ（０９９８８）等。（ｗａ）

