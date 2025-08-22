《日入而息》泡泡瑪特等３股染藍，港股收升２３４點連升三周

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至８８隻；國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股

數目維持５０隻；恒生生物科技指數成分股加入映恩生物，剔出２１隻股份

李寧（０２３３１）行業「內捲」不見得是壞事，維持淨利潤率高單位數目標

新世界（０００１７）：遞延分派１３億美元永續債利息

港交所（００３８８）陳翊庭稱延長港股交易時段建議須慎重研究

石藥（０１０９３）中期盈利下跌１５﹒６％，派息１４仙少逾１２％

中原指二手成交放緩，ＣＣＬ按周跌０﹒５３％

特斯拉牽手豆包與ＤｅｅｐＳｅｅｋ，均通過火山引擎接入；特斯拉中國車機語音助手擬搭載Ｄ

ｅｅｐＳｅｅｋ和豆包ＡＩ模型

市監總局無條件批准中創新航與零跑汽車新設合營企業；「十四五」期間為消費者挽回損失２１

７億；融資增信措施助３萬企業獲貸款超２千億；製造業質量競爭力指數五年升至８５﹒８６

英偉達據報要求供應商停止Ｈ２０芯片生產；英偉達盤前股價跌１﹒７％，此前據悉停產Ｈ２０

晶片

聯儲局古爾斯比希望危險的通脹數據只是曇花一現；聚焦傑克遜霍爾稱鮑威爾本港時間今晚十時

發表演講；普徠仕料鮑威爾保留最大政策靈活性，或採更中性立場；聚焦傑克遜霍爾，關稅拖累

經濟，亞洲央行料大幅降息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

季檢前恒指全日升２３４點收報２５３３９，中芯阿里小米騰訊領升

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收報３８２５點十年新高，按周大漲３﹒５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１５９７╱９０，日圓最新報１４８﹒７０╱７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

亞洲金融集團（００６６２）中期盈利增長１７﹒１％賺４﹒２億元，派息６﹒５仙

石藥（０１０９３）中期盈利下跌１５﹒６％，派息１４仙少逾１２％

廣州佛朗斯（０２４９９）中期盈利增長１９﹒１％賺５０２８萬人幣

太興集團（０６８１１）中期純利增加２﹒８倍賺４０８１萬元，派息３﹒５仙

光大環境（００２５７）中期純利倒退１０％賺２２億元，派息１５仙

招商局房託（０１５０３）中期可分派收入跌７％，派５﹒５８港仙

順豪物業（００２１９）中期虧損擴大至１﹒４億元，不派息

濱海投資（０２８８６）中期純利升２﹒９％至１﹒７億元，不派息

中煤能源（０１８９８）中期少賺３１﹒５％至７３﹒３億人幣，息１６﹒６分人幣

龍記集團（００２５５）中期虧損收窄至３５５﹒３萬元，派息８仙

南粵控股（０１０５８）中期虧損擴大至６０６﹒４萬元，不派息

泰林科建（０６１９３）中期虧轉盈６４４﹒８萬人幣，不派息

創新奇智（０２１２１）中期虧損收窄至５６１５﹒６萬人幣，不派息

樂艙物流（０２４９０）中期純利升１０﹒８５倍至１﹒１億人幣，不派息

京客隆（００８１４）中期虧損擴大至１﹒０９億人幣，不派息

艾迪康控股（０９８６０）中期純利跌７３﹒２％至２７２７﹒３萬人幣，不派息

德琪醫藥（０６９９６）中期虧損收窄至７６３８萬人幣，不派息

博奇環保（０２３７７）中期純利升２５﹒６％至１﹒４億人幣

ＴＣＬ電子（０１０７０）中期純利升６７﹒８％至１０﹒９億元，不派息

湖州燃氣（０６６６１）中期純利跌１０﹒４％至５２４６﹒７萬人幣，不派息

祖龍娛樂（０９９９０）中期虧損收窄至１１７３萬人幣，不派息

堅寶國際（００６７５）中期虧損收窄至４９８﹒２萬元，派息２仙

康利國際控股（０６８９０）中期純利跌８３﹒３％至１０３７﹒３萬人幣，不派息

金地商置（００５３５）中期虧損收窄至１０﹒１億人幣，不派息

星空華文（０６６９８）中期虧損收窄至１１００﹒２萬人幣，不派息

同仁堂國藥（０３６１３）中期純利升６﹒９％至２﹒３億元，不派息

順豪控股（００２５３）中期虧損擴大至７９３７﹒６萬元，不派息

華大酒店（００２０１）中期虧損收窄至１５１９﹒８萬元，不派息

綠城服務（０２８６９）中期純利升２１﹒４％至６﹒１億人幣，不派息

紛美包裝（００４６８）延遲刊發２０２５年中期業績，續停牌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

群核科技再遞在港上市申請，上半年虧損收窄

凱德投資正考慮為香港上市企業提供救助資金

ＩＤＣ報告指商湯（０００２０）連續九年蟬聯中國計算機視覺市場榜首

東京中央拍賣（０１９３９）改名為「上善黃金國際」生效

震雄（０００５７）注塑機進軍厄瓜多爾物流業

亞洲電視（００７０７）罷免執行董事劉敏斌職務

國泰航空（００２９３）７月載客量按年增２４％，香港快運升２２％

優必選（０９８８０）再牽頭主導兩項人形機器人國家技術標準

快手（０１０２４）ＣＦＯ指可靈ＡＩ今年收入料較年初目標翻倍

速騰聚創（０２４９８）機器人業務勁增，產品銷量達３４４００台

阿里巴巴（０９９８８）業務重新劃分四大部門，捨「１＋６＋Ｎ」架構；發布Ａｇｅｎｔｉｃ

編程平台Ｑｏｄｅｒ

騰訊雲ＣｏｄｅＢｕｄｄｙ ＩＤＥ國內版開啟公測

李寧（０２３３１）行業「內捲」不見得是壞事，維持淨利潤率高單位數目標

港交所（００３８８）陳翊庭稱延長港股交易時段建議須慎重研究

滴滴等多家網約車平台降低抽佣，曹操出行（０２６４３）最低２２﹒５％

瑞聲科技（０２０１８）有信心下半年營收增長不低於上半年

北京泡泡瑪特文化創意公司新增家電、紙製品銷售等經營範圍

新世界（０００１７）Ｋ１１ Ａｒｔ Ｍａｌｌ動漫潮玩類商戶銷售額增６５％；新世界銅鑼

灣舊樓獲批強拍令，底價逾２８億較３年前低近四成

舜宇（０２３８２）附屬與歌爾股份及歌爾光學訂諒解備忘錄

中石化（００３８６）料下半年油價續下行，重申三年派息比率不少於６５％

康基醫療（０９９９７）委任新百利融資為獨立財務顧問

英恒科技（０１７６０）獲授９０００萬美元銀團貸款

弘陽地產（０１９９６）延長提早重組支持協議費用期限至９月５日

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ４３ ２期臨床研究已完成美國首例患者給藥

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

川青鐵路黃河特大橋拉鋼絞線期間斷裂，事故增至７死

市監總局無條件批准中創新航與零跑汽車新設合營企業；「十四五」期間為消費者挽回損失２１

７億；融資增信措施助３萬企業獲貸款超２千億；製造業質量競爭力指數五年升至８５﹒８６

中國石油集團召開領導小組會議，推進「雙碳」工作

國家將開展中央凍豬肉儲備收儲，掛牌競價交易１萬噸

藥監局指中國在研創新藥數目達到全球３０％左右

上海７月社會消費品零售總額同比增長７﹒８％；上海市歡迎諾和諾德參與生物醫藥產業合作

上海電氣與廣州市政府共商新能源產業合作

深圳金融監管局已審批４０３個白名單住房開發貸款

人行全周放水１３６５２億元，規模逾７個月高；人行下周一續做６０００億ＭＬＦ，增量３０

００億

內蒙古自治區政府主席王莉霞涉嚴重違紀違法受查

五千億準財政工具將落地，重點支持新興產業及基建等

Ａ股牛氣衝天成交增，機構料超１０萬億居民存款進場

杭州市委書記考察宇樹科技等多家人工智能企業

特斯拉牽手豆包與ＤｅｅｐＳｅｅｋ，均通過火山引擎接入；特斯拉中國車機語音助手擬搭載Ｄ

ｅｅｐＳｅｅｋ和豆包ＡＩ模型

內地首７月ＦＤＩ錄４６７３億，降幅縮至１３﹒４％

衛健委表示廣東昨增３６宗基孔肯雅熱，散發狀態降至低

三部門指稀土生產企業應如實記錄產品流向，每月上報

據報星巴克要求中國業務潛在買家於兩周內提交非約束性要約

抖音電商嚴打直播間引流欺詐，罰超４萬家違規商家

中國加強銀行間外匯市場監管，明確金融機構入市範圍

光伏行業協會堅決抵制以低於成本價格開展惡性競爭

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌近１％，黃仁勳稱想買台積電股票都是聰明人

黃仁勳今年三度到台灣，將與台積電高層會面，討論新產品

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外交部表示習近平將與普京等２０多國領袖出席上合峰會；習近平月底將主持上合組織峰會並發

表講話；路透指習近平或缺席１０月東盟峰會，「習特會」期望落空

官媒指芯片「後門」如「內鬼」，警惕「後期破解」招數

美國小額包裹關稅豁免下周終止，各國陸續暫停對美服務

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄烏和談進程受阻，澤連斯基拒絕中國參與安全保障

美官員指特朗普政府不尋求取得台積電和美光的股權

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德國第二季度ＧＤＰ被下調，萎縮幅度超過最初估計

日本３０年期國債孳息率觸及紀錄新高，因通脹擔憂；特朗普兒子艾瑞克計劃９月訪問日本，推

動加密貨幣發展

聯儲局古爾斯比希望危險的通脹數據只是曇花一現；聚焦傑克遜霍爾稱鮑威爾本港時間今晚十時

發表演講；普徠仕料鮑威爾保留最大政策靈活性，或採更中性立場；聚焦傑克遜霍爾，關稅拖累

經濟，亞洲央行料大幅降息

阿根廷爆Ｈ５禽流感，韓國暫停從該國進口家禽產品

Ｍｅｔａ繼續大灑金錢，高薪挖角蘋果ＡＩ高層

蘋果上調ＴＶ＋月費３０％，至１２﹒９９美元

傑克遜霍爾年會藏黃金密碼？鮑威爾發言或助推漲勢

英偉達據報要求供應商停止Ｈ２０芯片生產；英偉達盤前股價跌１﹒７％，此前據悉停產Ｈ２０

晶片

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

孫東稱聊天機械人「港話通」正處測試階段，料年內市民可使用

ＧＵＭ指８月強積金人均賺４９５６元，日股基金最強

房屋局就屯門欣寶路「簡約公屋」合約招標，涉５６００個單位

據報本港多間中資券商上調初級銀行家薪酬，最高加幅達三成

羅兵咸籲港府修訂印花稅條例，放寬集團內部轉讓印花稅寬免條件

警方指上半年網上投資騙案增約２５％，總損失金額達１４﹒８億元

鑫鼎鑫及相關公司合約物流署共付逾７６萬，物流署已中止相關合約

季檢前恒指全日升２３４點收報２５３３９，中芯阿里小米騰訊領升

中原指二手成交放緩，ＣＣＬ按周跌０﹒５３％

本港舉辦第三屆金融領導力培訓課程，逾４０名機構組織代表參與

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

