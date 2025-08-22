  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

22/08/2025 19:58

《日入而息》泡泡瑪特等３股染藍，港股收升２３４點連升三周

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至８８隻；國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股
數目維持５０隻；恒生生物科技指數成分股加入映恩生物，剔出２１隻股份　　　　　　　　　
李寧（０２３３１）行業「內捲」不見得是壞事，維持淨利潤率高單位數目標　　　　　　　　
新世界（０００１７）：遞延分派１３億美元永續債利息　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）陳翊庭稱延長港股交易時段建議須慎重研究　　　　　　　　　　　　　
石藥（０１０９３）中期盈利下跌１５﹒６％，派息１４仙少逾１２％　　　　　　　　　　　
中原指二手成交放緩，ＣＣＬ按周跌０﹒５３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉牽手豆包與ＤｅｅｐＳｅｅｋ，均通過火山引擎接入；特斯拉中國車機語音助手擬搭載Ｄ
ｅｅｐＳｅｅｋ和豆包ＡＩ模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局無條件批准中創新航與零跑汽車新設合營企業；「十四五」期間為消費者挽回損失２１
７億；融資增信措施助３萬企業獲貸款超２千億；製造業質量競爭力指數五年升至８５﹒８６　
英偉達據報要求供應商停止Ｈ２０芯片生產；英偉達盤前股價跌１﹒７％，此前據悉停產Ｈ２０
晶片　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局古爾斯比希望危險的通脹數據只是曇花一現；聚焦傑克遜霍爾稱鮑威爾本港時間今晚十時
發表演講；普徠仕料鮑威爾保留最大政策靈活性，或採更中性立場；聚焦傑克遜霍爾，關稅拖累
經濟，亞洲央行料大幅降息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　季檢前恒指全日升２３４點收報２５３３９，中芯阿里小米騰訊領升
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收報３８２５點十年新高，按周大漲３﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元最新報１﹒１５９７╱９０，日圓最新報１４８﹒７０╱７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　亞洲金融集團（００６６２）中期盈利增長１７﹒１％賺４﹒２億元，派息６﹒５仙
　　石藥（０１０９３）中期盈利下跌１５﹒６％，派息１４仙少逾１２％　　　　　　
　　廣州佛朗斯（０２４９９）中期盈利增長１９﹒１％賺５０２８萬人幣　　　　　　
　　太興集團（０６８１１）中期純利增加２﹒８倍賺４０８１萬元，派息３﹒５仙　　
　　光大環境（００２５７）中期純利倒退１０％賺２２億元，派息１５仙　　　　　　
　　招商局房託（０１５０３）中期可分派收入跌７％，派５﹒５８港仙　　　　　　　
　　順豪物業（００２１９）中期虧損擴大至１﹒４億元，不派息　　　　　　　　　　
　　濱海投資（０２８８６）中期純利升２﹒９％至１﹒７億元，不派息　　　　　　　
　　中煤能源（０１８９８）中期少賺３１﹒５％至７３﹒３億人幣，息１６﹒６分人幣
　　龍記集團（００２５５）中期虧損收窄至３５５﹒３萬元，派息８仙　　　　　　　
　　南粵控股（０１０５８）中期虧損擴大至６０６﹒４萬元，不派息　　　　　　　　
　　泰林科建（０６１９３）中期虧轉盈６４４﹒８萬人幣，不派息　　　　　　　　　
　　創新奇智（０２１２１）中期虧損收窄至５６１５﹒６萬人幣，不派息　　　　　　
　　樂艙物流（０２４９０）中期純利升１０﹒８５倍至１﹒１億人幣，不派息　　　　
　　京客隆（００８１４）中期虧損擴大至１﹒０９億人幣，不派息　　　　　　　　　
　　艾迪康控股（０９８６０）中期純利跌７３﹒２％至２７２７﹒３萬人幣，不派息　
　　德琪醫藥（０６９９６）中期虧損收窄至７６３８萬人幣，不派息　　　　　　　　
　　博奇環保（０２３７７）中期純利升２５﹒６％至１﹒４億人幣　　　　　　　　　
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）中期純利升６７﹒８％至１０﹒９億元，不派息　　　　
　　湖州燃氣（０６６６１）中期純利跌１０﹒４％至５２４６﹒７萬人幣，不派息　　
　　祖龍娛樂（０９９９０）中期虧損收窄至１１７３萬人幣，不派息　　　　　　　　
　　堅寶國際（００６７５）中期虧損收窄至４９８﹒２萬元，派息２仙　　　　　　　
　　康利國際控股（０６８９０）中期純利跌８３﹒３％至１０３７﹒３萬人幣，不派息
　　金地商置（００５３５）中期虧損收窄至１０﹒１億人幣，不派息　　　　　　　　
　　星空華文（０６６９８）中期虧損收窄至１１００﹒２萬人幣，不派息　　　　　　
　　同仁堂國藥（０３６１３）中期純利升６﹒９％至２﹒３億元，不派息　　　　　　
　　順豪控股（００２５３）中期虧損擴大至７９３７﹒６萬元，不派息　　　　　　　
　　華大酒店（００２０１）中期虧損收窄至１５１９﹒８萬元，不派息　　　　　　　
　　綠城服務（０２８６９）中期純利升２１﹒４％至６﹒１億人幣，不派息　　　　　
　　紛美包裝（００４６８）延遲刊發２０２５年中期業績，續停牌　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
群核科技再遞在港上市申請，上半年虧損收窄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
凱德投資正考慮為香港上市企業提供救助資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＩＤＣ報告指商湯（０００２０）連續九年蟬聯中國計算機視覺市場榜首　　　　　　　　　　
東京中央拍賣（０１９３９）改名為「上善黃金國際」生效　　　　　　　　　　　　　　　　
震雄（０００５７）注塑機進軍厄瓜多爾物流業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
亞洲電視（００７０７）罷免執行董事劉敏斌職務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰航空（００２９３）７月載客量按年增２４％，香港快運升２２％　　　　　　　　　　　
優必選（０９８８０）再牽頭主導兩項人形機器人國家技術標準　　　　　　　　　　　　　　
快手（０１０２４）ＣＦＯ指可靈ＡＩ今年收入料較年初目標翻倍　　　　　　　　　　　　　
速騰聚創（０２４９８）機器人業務勁增，產品銷量達３４４００台　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）業務重新劃分四大部門，捨「１＋６＋Ｎ」架構；發布Ａｇｅｎｔｉｃ
編程平台Ｑｏｄｅｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊雲ＣｏｄｅＢｕｄｄｙ　ＩＤＥ國內版開啟公測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李寧（０２３３１）行業「內捲」不見得是壞事，維持淨利潤率高單位數目標　　　　　　　　
港交所（００３８８）陳翊庭稱延長港股交易時段建議須慎重研究　　　　　　　　　　　　　
滴滴等多家網約車平台降低抽佣，曹操出行（０２６４３）最低２２﹒５％　　　　　　　　　
瑞聲科技（０２０１８）有信心下半年營收增長不低於上半年　　　　　　　　　　　　　　　
北京泡泡瑪特文化創意公司新增家電、紙製品銷售等經營範圍　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）Ｋ１１　Ａｒｔ　Ｍａｌｌ動漫潮玩類商戶銷售額增６５％；新世界銅鑼
灣舊樓獲批強拍令，底價逾２８億較３年前低近四成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
舜宇（０２３８２）附屬與歌爾股份及歌爾光學訂諒解備忘錄　　　　　　　　　　　　　　　
中石化（００３８６）料下半年油價續下行，重申三年派息比率不少於６５％　　　　　　　　
康基醫療（０９９９７）委任新百利融資為獨立財務顧問　　　　　　　　　　　　　　　　　
英恒科技（０１７６０）獲授９０００萬美元銀團貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　
弘陽地產（０１９９６）延長提早重組支持協議費用期限至９月５日　　　　　　　　　　　　
復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ４３　２期臨床研究已完成美國首例患者給藥　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
川青鐵路黃河特大橋拉鋼絞線期間斷裂，事故增至７死　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局無條件批准中創新航與零跑汽車新設合營企業；「十四五」期間為消費者挽回損失２１
７億；融資增信措施助３萬企業獲貸款超２千億；製造業質量競爭力指數五年升至８５﹒８６　
中國石油集團召開領導小組會議，推進「雙碳」工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家將開展中央凍豬肉儲備收儲，掛牌競價交易１萬噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藥監局指中國在研創新藥數目達到全球３０％左右　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海７月社會消費品零售總額同比增長７﹒８％；上海市歡迎諾和諾德參與生物醫藥產業合作　
上海電氣與廣州市政府共商新能源產業合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳金融監管局已審批４０３個白名單住房開發貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行全周放水１３６５２億元，規模逾７個月高；人行下周一續做６０００億ＭＬＦ，增量３０
００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內蒙古自治區政府主席王莉霞涉嚴重違紀違法受查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五千億準財政工具將落地，重點支持新興產業及基建等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ股牛氣衝天成交增，機構料超１０萬億居民存款進場　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州市委書記考察宇樹科技等多家人工智能企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉牽手豆包與ＤｅｅｐＳｅｅｋ，均通過火山引擎接入；特斯拉中國車機語音助手擬搭載Ｄ
ｅｅｐＳｅｅｋ和豆包ＡＩ模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地首７月ＦＤＩ錄４６７３億，降幅縮至１３﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示廣東昨增３６宗基孔肯雅熱，散發狀態降至低　　　　　　　　　　　　　　　　　
三部門指稀土生產企業應如實記錄產品流向，每月上報　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報星巴克要求中國業務潛在買家於兩周內提交非約束性要約　　　　　　　　　　　　　　　
抖音電商嚴打直播間引流欺詐，罰超４萬家違規商家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國加強銀行間外匯市場監管，明確金融機構入市範圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光伏行業協會堅決抵制以低於成本價格開展惡性競爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收跌近１％，黃仁勳稱想買台積電股票都是聰明人　　
　　黃仁勳今年三度到台灣，將與台積電高層會面，討論新產品
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
外交部表示習近平將與普京等２０多國領袖出席上合峰會；習近平月底將主持上合組織峰會並發
表講話；路透指習近平或缺席１０月東盟峰會，「習特會」期望落空　　　　　　　　　　　　
官媒指芯片「後門」如「內鬼」，警惕「後期破解」招數　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國小額包裹關稅豁免下周終止，各國陸續暫停對美服務　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　俄烏和談進程受阻，澤連斯基拒絕中國參與安全保障
　　美官員指特朗普政府不尋求取得台積電和美光的股權
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
德國第二季度ＧＤＰ被下調，萎縮幅度超過最初估計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本３０年期國債孳息率觸及紀錄新高，因通脹擔憂；特朗普兒子艾瑞克計劃９月訪問日本，推
動加密貨幣發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局古爾斯比希望危險的通脹數據只是曇花一現；聚焦傑克遜霍爾稱鮑威爾本港時間今晚十時
發表演講；普徠仕料鮑威爾保留最大政策靈活性，或採更中性立場；聚焦傑克遜霍爾，關稅拖累
經濟，亞洲央行料大幅降息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿根廷爆Ｈ５禽流感，韓國暫停從該國進口家禽產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｍｅｔａ繼續大灑金錢，高薪挖角蘋果ＡＩ高層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果上調ＴＶ＋月費３０％，至１２﹒９９美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑克遜霍爾年會藏黃金密碼？鮑威爾發言或助推漲勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達據報要求供應商停止Ｈ２０芯片生產；英偉達盤前股價跌１﹒７％，此前據悉停產Ｈ２０
晶片　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　孫東稱聊天機械人「港話通」正處測試階段，料年內市民可使用　　
　　ＧＵＭ指８月強積金人均賺４９５６元，日股基金最強　　　　　　
　　房屋局就屯門欣寶路「簡約公屋」合約招標，涉５６００個單位　　
　　據報本港多間中資券商上調初級銀行家薪酬，最高加幅達三成　　　
　　羅兵咸籲港府修訂印花稅條例，放寬集團內部轉讓印花稅寬免條件　
　　警方指上半年網上投資騙案增約２５％，總損失金額達１４﹒８億元
　　鑫鼎鑫及相關公司合約物流署共付逾７６萬，物流署已中止相關合約
　　季檢前恒指全日升２３４點收報２５３３９，中芯阿里小米騰訊領升
　　中原指二手成交放緩，ＣＣＬ按周跌０﹒５３％　　　　　　　　　
　　本港舉辦第三屆金融領導力培訓課程，逾４０名機構組織代表參與　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

上一篇新聞︰22/08/2025 20:01  《再戰明天》美國公布新屋銷售等數據，海底撈公布業績

下一篇新聞︰22/08/2025 17:52  《外圍焦點》鮑威爾在杰克森霍爾研討會發表講話

其他文章
More

22/08/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５３６５點，升１１點，高水２６點

22/08/2025 16:46  即月期指最後交易價２５３５４升２４５點，成交９４６７５張

22/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２５３５４升２４５點，高水１５點

22/08/2025 15:18  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９１﹒５升３﹒３點

22/08/2025 09:23  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３９１﹒５升３﹒３點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處