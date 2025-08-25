  • 會員
25/08/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０９４４張，增６９６張

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五（２２日）共為
１４０９４４張，較前增６９６張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１７２７４５張，增
９５５４張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２２╱０８（五）　１４０９４４　　　６９６　１７２７４５　　９５５４
　　２１╱０８（四）　１４０２４８　　２０１７　１６３１９１　　４５３０
　　２０╱０８（三）　１３８２３１　－２２７５　１５８６６１　－１９６８
　　１９╱０８（二）　１４０５０６　　８３０８　１６０６２９　　８８５７
　　１８╱０８（一）　１３２１９８　－６３２８　１５１７７２　－５９８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２２╱０８（五）　４６８６３　－５１４９　６８７０８　　１５７４
　　２１╱０８（四）　５２０１２　　　１１９　６７１３４　　１６００
　　２０╱０８（三）　５１８９３　－４５３０　６５５３４　－３９９２
　　１９╱０８（二）　５６４２３　　３１５３　６９５２６　　４３０８
　　１８╱０８（一）　５３２７０　－１５４５　６５２１８　　－９０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

24/08/2025 10:55

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

