恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０９４４張，增６９６張

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五（２２日）共為
１４０９４４張，較前增６９６張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１７２７４５張，增
９５５４張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２２╱０８（五） １４０９４４ ６９６ １７２７４５ ９５５４
２１╱０８（四） １４０２４８ ２０１７ １６３１９１ ４５３０
２０╱０８（三） １３８２３１ －２２７５ １５８６６１ －１９６８
１９╱０８（二） １４０５０６ ８３０８ １６０６２９ ８８５７
１８╱０８（一） １３２１９８ －６３２８ １５１７７２ －５９８５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２２╱０８（五） ４６８６３ －５１４９ ６８７０８ １５７４
２１╱０８（四） ５２０１２ １１９ ６７１３４ １６００
２０╱０８（三） ５１８９３ －４５３０ ６５５３４ －３９９２
１９╱０８（二） ５６４２３ ３１５３ ６９５２６ ４３０８
１８╱０８（一） ５３２７０ －１５４５ ６５２１８ －９０２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
