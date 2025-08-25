  • 會員
25/08/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３９９１２張，增逾萬二張

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（２２日）共為
２３９９１２張，較前增１２２７８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數３５０４５０張，
增２８２９０張。
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２２╱０８（五）　２３９９１２　１２２７８　３５０４５０　２８２９０
　　２１╱０８（四）　２２７６３４　　１１７２　３２２１６０　　６１６６
　　２０╱０８（三）　２２６４６２　－５０４６　３１５９９４　－３８０１
　　１９╱０８（二）　２３１５０８　１２３５２　３１９７９５　２０１３４
　　１８╱０８（一）　２１９１５６　－６２７２　２９９６６１　－４３０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２２╱０８（五）　８４２４８　　１２１６　１６５１４４　１０４３８
　　２１╱０８（四）　８３０３２　　３９５１　１５４７０６　　５６９２
　　２０╱０８（三）　７９０８１　－５８８７　１４９０１４　－５７０４
　　１９╱０８（二）　８４９６８　１１３７２　１５４７１８　１９２４３
　　１８╱０８（一）　７３５９６　　　　６６　１３５４７５　　　５２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

