恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３９９１２張，增逾萬二張

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（２２日）共為
２３９９１２張，較前增１２２７８張；若計入其他月份的未平倉合約，總數３５０４５０張，
增２８２９０張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２２╱０８（五） ２３９９１２ １２２７８ ３５０４５０ ２８２９０
２１╱０８（四） ２２７６３４ １１７２ ３２２１６０ ６１６６
２０╱０８（三） ２２６４６２ －５０４６ ３１５９９４ －３８０１
１９╱０８（二） ２３１５０８ １２３５２ ３１９７９５ ２０１３４
１８╱０８（一） ２１９１５６ －６２７２ ２９９６６１ －４３０８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２２╱０８（五） ８４２４８ １２１６ １６５１４４ １０４３８
２１╱０８（四） ８３０３２ ３９５１ １５４７０６ ５６９２
２０╱０８（三） ７９０８１ －５８８７ １４９０１４ －５７０４
１９╱０８（二） ８４９６８ １１３７２ １５４７１８ １９２４３
１８╱０８（一） ７３５９６ ６６ １３５４７５ ５２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
