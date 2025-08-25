恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８０４０２張，減逾萬二張

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（２２日）共為
１８０４０２張，較前減１２４９６張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２２９８０５張，
增１５１４張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２２╱０８（五） １８０４０２ －１２４９６ ２２９８０５ １５１４
２１╱０８（四） １９２８９８ １０１２９ ２２８２９１ １３８２７
２０╱０８（三） １８２７６９ １６７８ ２１４４６４ ２３１１
１９╱０８（二） １８１０９１ －２６０５ ２１２１５３ －１７３４
１８╱０８（一） １８３６９６ －２２２８ ２１３８８７ －１８６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２２╱０８（五） ９７８７０ －４８０６ １２８９００ ４３９６
２１╱０８（四） １０２６７６ －５３７ １２４５０４ ４０８
２０╱０８（三） １０３２１３ ７１４９ １２４０９６ ８２０２
１９╱０８（二） ９６０６４ －６６５０ １１５８９４ －８８１２
１８╱０８（一） １０２７１４ －１３６４ １２４７０６ －１１００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
