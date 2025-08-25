期指高開３１４點報２５６６６，國指期貨升１１４點報９１９６

《經濟通通訊社２５日專訊》期指高開３１４點報２５６６６，國指期貨高開１１４點報
９１９６，科指期貨高開１０７點報５７４６。
25/08/2025 09:15
