即月期指最後交易價２５８６４升５１２點，高水３４點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２５８６４，升５１２點，高水３４點，

暫成交１４４８１３張。即月國指期貨最後交易價９２６０，升１７８點，高水１２點，暫成交

２１４０５０張。另外，即月科指期貨最後交易價５８３７，升１９８點，高水１２點，暫成交

２２５１９０張。

