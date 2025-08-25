  • 會員
期貨新聞

25/08/2025 16:31

即月期指最後交易價２５８６４升５１２點，高水３４點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２５８６４，升５１２點，高水３４點，
暫成交１４４８１３張。即月國指期貨最後交易價９２６０，升１７８點，高水１２點，暫成交
２１４０５０張。另外，即月科指期貨最後交易價５８３７，升１９８點，高水１２點，暫成交
２２５１９０張。

