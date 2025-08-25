即月期指最後交易價２５８６４升５１２點，成交１４４８１３張

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２５８６４，升５１２點，高水３４點，

成交１４４８１３張。即月國指期貨最後交易價９２６０，升１７８點，高水１２點，成交

２１４６１９張。另外，即月科指期貨最後交易價５８３７，升１９８點，高水１２點，成交

２２５１９０張。

