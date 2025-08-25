美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７６﹒８跌６﹒５點

標普與美債孳息率最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 １５：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００九月期貨 ６４７６﹒７５ ６４８３﹒２５ －６﹒５０ －０﹒１０％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒８９３％ ４﹒８８％
十年期美國債券孳息率 ４﹒２６８％ ４﹒２６％
五年期美國債券孳息率 ３﹒７７３％ ３﹒７６％
三年期美國債券孳息率 ３﹒６６１％ ３﹒６４％
兩年期美國債券孳息率 ３﹒７１３％ ３﹒６９％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
黃金價格最新行情
＝＝＝＝＝＝＝＝
名稱 １５：０１報價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本地倫敦金 ３３６８﹒８８╱３３６９﹒１７
本地倫敦銀 ３８﹒９１╱３８﹒９４
九九金 ３１３１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上述報價只供參考用
樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情