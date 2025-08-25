【夜期時段】即月期指最新報２５８３７點，跌２７點，高水７點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５８６０點，跌４點，高水３０
點，最新報２５８３７點，跌２７點，高水７點，合約成交７４２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９２５４點，跌６點，高水６點，最新報９２４９點，跌
１１點，高水１點，合約成交７０７張。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
25/08/2025 17:20
《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５８６０點，跌４點，高水３０
點，最新報２５８３７點，跌２７點，高水７點，合約成交７４２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９２５４點，跌６點，高水６點，最新報９２４９點，跌
１１點，高水１點，合約成交７０７張。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰25/08/2025 17:37 《外圍焦點》達拉斯聯儲總裁發表講話，美國公布新屋銷售等數據
下一篇新聞︰25/08/2025 16:46 即月期指最後交易價２５８６４升５１２點，成交１４４８１３張
25/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２５８６４升５１２點，高水３４點
25/08/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７６﹒８跌６﹒５點
25/08/2025 09:15 期指高開３１４點報２５６６６，國指期貨升１１４點報９１９６
25/08/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７９﹒２５跌４點
25/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８０４０２張，減逾萬二張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N