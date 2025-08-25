【夜期時段】即月期指最新報２５８３７點，跌２７點，高水７點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５８６０點，跌４點，高水３０

點，最新報２５８３７點，跌２７點，高水７點，合約成交７４２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９２５４點，跌６點，高水６點，最新報９２４９點，跌

１１點，高水１點，合約成交７０７張。

