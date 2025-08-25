《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，潤地平保中石油公布業績

《經濟通通訊社２５日專訊》里奇蒙聯儲總裁發表講話，及潤地平保中石油公布業績，料為

周二（２６日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間９：３０ａｍ，澳洲央行公布８月貨幣政策會議記錄

。晚上８：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。



＊本港公布進出口數據，美國公布耐用品訂單等數據＊



數據方面，周二４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布７月出口，年率升幅料由

１１﹒９％收窄至１１％；７月進口年率升幅料由１１﹒１％擴大至１２﹒３％；７月貿易收支

料由負５８９億港元收窄至負２６０億港元。８：３０ｐｍ，美國公布７月耐用品訂單，跌幅料

由９﹒４％收窄至４％。９：００ｐｍ，美國公布６月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大

城市房價指數，經季節調整月率跌幅料由０﹒３４％收窄至０﹒２％。



在本港，明日公布業績的公司有：越秀地產（００１２３）、中國石油股份（００８５７）

、華潤置地（０１１０９）、華潤萬象生活（０１２０９）、中國平安（０２３１８）、紫金礦

業（０２８９９）、華潤醫藥（０３３２０）、農夫山泉（０９６３３）等。



另外，英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）周三（２７日）美股盤後公布上季財報。美國周五（２９

日）公布７月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數。（ｗａ）

