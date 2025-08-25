《日入而息》周大福創建傳停售內地公路資產，恒指升至近４年高位

《今天重點》

周大福創建（００６５９）傳暫停出售價值１５６億元內地公路資產

龍光（０３３８０）和合景泰富（０１８１３）傳評估投資者對凱玥８２億元貸款再融資興趣

據報滙控（００００５）瑞士私銀終止逾千名中東富裕客戶業務往來；滙豐推出定息按揭計劃，

年利率低至２﹒７３％；滙豐推定息按揭計劃，經絡料定按選用比例將上升

保誠（０２３７８）對約３０億美元瀚亞投資評估傳陷入停頓

離岸人幣債券回購業務優化安排啟動，首日交易涉逾等值３０億人幣；滙豐完成離岸人民幣債券

回購業務優化安排下首批交易；恒生（０００１１）支持離岸人民幣債券回購業務優化安排；渣

打香港（０２８８８）協助客戶以最新優化安排完成離岸人民幣債券回購交易

黃栢鳴否認內幕交易控罪，案件押後至１１月２０日開審

據報新世界（０００１７）元朗南項目第一期補地價４﹒４億元

港燈（０２６３８）下調９月份燃料調整費，淨電費較年初低６﹒７％

中金料泡泡瑪特（０９９９２）等３隻藍籌新貴獲５３億元資金流入；海關今年已攔截ＬＡＢＵ

ＢＵ涉侵權產品１８３萬件

摺疊單車品牌大行科工通過聆訊，首四月多賺近七成

先導智能回應港股ＩＰＯ失效，稱盡快提交新招股書

上海優化樓市措施，外環不限購，房貸利率統一

海關總署做好海南封關，將發「二線口岸」報關規範；查進口短重商品４萬批，挽回１００億經

濟損失；十四五以來年均監管進出口貨值４１﹒５萬億

鮑威爾謹慎地為９月降息打開大門，稱通脹擔憂存在

特朗普政府入股英特爾近一成，打破常規介入晶片行業

《即日市況》

恒指全日交投活躍升４９０點收報２５８２９，紫金升幅領先吉利跌

《深滬股市》

滬綜指收漲１﹒５％四連升，成交３﹒１萬億歷史次高

《美元匯價》

歐元最新報１﹒１６９２╱９４，日圓最新報１４７﹒３５╱３６

《公司業績》

康師傅（００３２２）中期純利升２０﹒５％，不派息

中化化肥（００２９７）中期純利升５﹒１％至１１億人幣，不派息

中海外宏洋（０００８１）中期純利跌６７﹒９％至２﹒８億人幣，派息１港仙

中糧家佳康（０１６１０）中期純利升０﹒２％至３﹒２億人幣，不派息

保利物業（０６０４９）中期純利升５﹒３％至８﹒９億人幣

中視金橋（００６２３）中期純利升１０﹒３％至３２９４﹒８萬人幣，不派息

建滔積層板（０１８８８）中期純利升２８﹒２％至９﹒３億元，息增至１５仙

建滔集團（００１４８）中期純利升７１﹒３％至２５﹒８億，息６９仙

稻草熊娛樂（０２１２５）中期盈轉虧５５０﹒５萬人幣，不派息

東軟睿新集團（０９６１６）中期純利跌２６﹒５％至２億人幣，不派息

頤海國際（０１５７９）中期純利升０﹒４％，息０﹒３１０７港元

新福港（０１４４７）中期純利跌２９﹒５％至８２９﹒４萬，不派息

中海物業（０２６６９）中期純利升４﹒３％至７﹒７億人幣，連特息派１０港仙

君聖泰醫藥（０２５１１）中期虧損收窄至１﹒２億人幣

鈞達股份（０２８６５）中期虧損擴大至２﹒６億人幣

醫脈通（０２１９２）中期純利升５﹒９％至１﹒６億人幣，派息１１﹒６６分人幣

艾德韋宣（０９９１９）中期純利升１９％，息２﹒３港仙

粵海置地（００１２４）中期虧轉盈２﹒８億元，不派息

世界華文媒體（００６８５）首季虧損擴大至１７６萬美元，不派息

《公司資訊》

中海外宏洋（０００８１）訂立最高等值３０億元人幣貸款協議

先導智能回應港股ＩＰＯ失效，稱盡快提交新招股書

摺疊單車品牌大行科工通過聆訊，首四月多賺近七成

雙登股份（０６９６０）暗盤報２８﹒８元，高招股價逾９８％

商務部凌激晤百威亞太（０１８７６）程衍俊稱冀數智化增供應鏈韌性

華潤建材（０１３１３）完成發行２０億元人幣中票

據報滙控（００００５）瑞士私銀終止逾千名中東富裕客戶業務往來；滙豐完成離岸人民幣債券

回購業務優化安排下首批交易；滙豐推出定息按揭計劃，年利率低至２﹒７３％；滙豐推定息按

揭計劃，經絡料定按選用比例將上升

神華（０１０８８）、國電電力瀋陽成立熱電公司，註冊資本１０億元

恒大（０３３３３）「保交樓」近尾聲，境內多家附屬公司啟破產程序

中金料泡泡瑪特（０９９９２）等３隻藍籌新貴獲５３億元資金流入；海關今年已攔截ＬＡＢＵ

ＢＵ涉侵權產品１８３萬件

萬達、京東（０９６１８）等共同出資８０億元成立合夥企業

保誠（０２３７８）對約３０億美元瀚亞投資評估傳陷入停頓

宏利香港及澳門宣布三項領導層任命，李旭明獲委任為首席健康總監；宏利投資管理香港委任邱

鎧平為行政總裁

中行（０３９８８）申４００億美元中期票據上市

中銀（０２３８８）恒生渣打齊加港元定存息，Ｍｏｘ３年期２﹒８厘

恒生（０００１１）支持離岸人民幣債券回購業務優化安排

渣打香港（０２８８８）協助客戶以最新優化安排完成離岸人民幣債券回購交易

東涌東站疑用非合約指定內地磚，港鐵（０００６６）要求總承建商核查及報告

大新（０２３５６）夥Ｓｕｎ Ｌｉｆｅ永明合作兩年，上半年保單數目升逾２３％

港燈（０２６３８）下調９月份燃料調整費，淨電費較年初低６﹒７％

石四藥集團（０２００５）鹽酸貝尼地平片已取得藥監局藥品生產註冊批件

老鋪黃金（０６１８１）年內第二次調整價格，漲幅介乎５％－１３％

越秀地產（００１２３）獲標普授予「ＢＢＢ－」評級，評級展望穩定

鍋圈（０２５１７）入選ＭＳＣＩ全球小盤股指數－中國指數成分股

餓了麼、淘寶閃購聯合宣布，對城市騎士社保補貼範圍擴展至全國

香港寬頻（０１３１０）與江蘇省未來網絡創新研究院達成戰略合作

龍光（０３３８０）和合景泰富（０１８１３）傳評估投資者對凱玥８２億元貸款再融資興趣

盛良物流（０８２９２）擬改名「ＶＳＩＮＧ」，本月初在東京開設首間旗艦店

今屆騰訊港澳台英才計劃項目錄取逾１００人，包括麻省理工學生；騰訊（００７００）、陽光

保險等出資２２４億元設股權投資基金

卡森國際（００４９６）柬埔寨附屬獲准發債７０００萬美元，以建生物質發電廠

周大福創建（００６５９）據報暫停出售價值約２０億美元中國道路資產；周大福人壽推全新儲

蓄壽險計劃，最快３年達預期回本期

羅兵咸李尚義稱在港招聘５００名以上畢業生，減薪２０％非事實

諾科達科技（００５１９）簽署戰略合作備忘錄推進國際化業務發展

《中國要聞》

全國政協常委會會議開幕，圍繞『十五五』規劃」議政

為確保閱兵安全，北京２９日起７區被增設為淨空區；故宮８月３１日起閉館５日，天安門廣場

９月停開３日

北京香山論壇９月１７日至１９日在北京舉行；多地調高最低工資標準，北京提５％至２５４０

元

北京７月進口增８﹒６％，出口增６﹒２％；廣州前７個月出口增幅收窄至２３﹒２％，進口增

１％

普華永道指上半年中國企業併購交易額同比增４５％；羅兵咸永道指上半年中國併購市場交易額

按年升４５％

海關總署做好海南封關，將發「二線口岸」報關規範；查進口短重商品４萬批，挽回１００億經

濟損失；十四五以來年均監管進出口貨值４１﹒５萬億

工信部指完善算力布局、加快突破ＧＰＵ芯片等技術

煉焦行業協會表示焦炭價格仍低於年初，明起再提價；河南省內焦企將實行自主限產，預計幅度

２０－３５％

快遞費上漲，廣東、浙江電商客戶單價率先調價

專家料城中村改造相關地方政策９月加快出台

中證監指期貨公司應審核網絡營銷內容並留底至少廿年

上海迪士尼１０月中起調整票價，增更多中間票價等級

上海優化樓市措施，外環不限購，房貸利率統一

人行２８８４億逆回購放水２１９億，增量續做ＭＬＦ；人行上海總部表示個人住房商貸利率不

再區分首套二套房

中國國新未開展任何與穩定幣基金有關的活動

華為雲聚焦ＡＩ領域，擬裁撤整合多個部門；余承東稱鴻蒙智行累計交付超９０萬輛，料十月破

百萬；智界新Ｒ７新Ｓ７正式上市，小訂累計超５﹒３萬輛

小紅書指未來一年同一商家前１００萬元支付交易額免佣金

《寶島快訊》

台股收漲２﹒１６％，台積電證實美國政府不會入股

《大國博弈》

謝鋒稱中美農業合作要「除蟲」也要「育種」

路透指印度憂中國雅江水電站擾水流，擬急建水壩挽救

《國際要聞》

日本民調指近六成受訪者認為首相石破茂無須引咎辭職

韓日首腦時隔１７年發表聯合公報，李在明今訪白宮

《外圍經濟》

日本４２個地方政府已引入住宿稅，另有９０個考慮中；日本財務大臣指加密資產可成為多元化

投資一部分

印度７月原油進口量降至近１８個月最低

新加坡７月核心通脹率為０﹒５％，較６月小幅下跌

聚焦傑克遜霍爾，英倫行長稱就業低迷，經濟提速困難

鮑威爾謹慎地為９月降息打開大門，稱通脹擔憂存在

特朗普政府入股英特爾近一成，打破常規介入晶片行業

英偉達打造ＡＩ超級工廠，推分布式數據中心跨域互聯技術

比特幣價格最新下跌１﹒３％，資金流向以太幣

《其他消息》

李家超對物流署採購事件大為失望，許正宇指中、港樽裝水均達標；李家超稱９月１７日發表施

政報告，重視房屋等範疇

人行在港發行兩期限央票，中標利率１﹒６％低於上次

陳茂波稱香港與中東交往不斷深化，港股暢旺吸納更多中東資金

許正宇稱穩定幣屬交付工具定位清晰，不存在炒作機會

商經局爭取香港加入《馬德里議定書》拓ＩＰ經濟

據報有港銀倡議金管局與人民銀行探討建立互通訊息平台

深港無人機載貨跨境擬１０月試飛測試

積金評級指８月強積金人均料賺３９３０元

聯儲局暗示下月減息，十大屋苑周末錄８成交急升１倍

上環信德中心西座１５樓一籃子物業招標出售

中原按揭表示定息按揭利管理供款預算，增買家入市信心

仲量聯行指７月甲級寫字樓租賃市場連續４個月錄得正吸納量

運輸署表示持香園圍許可證跨境私家車，明起可通宵經落馬洲過境

