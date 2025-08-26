恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２１８４５張，減１９０９９張

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１２１８４５張
，較前減１９０９９張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１８８３１１張，增１５５６６張
。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２５╱０８（一） １２１８４５ －１９０９９ １８８３１１ １５５６６
２２╱０８（五） １４０９４４ ６９６ １７２７４５ ９５５４
２１╱０８（四） １４０２４８ ２０１７ １６３１９１ ４５３０
２０╱０８（三） １３８２３１ －２２７５ １５８６６１ －１９６８
１９╱０８（二） １４０５０６ ８３０８ １６０６２９ ８８５７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２５╱０８（一） ３８３８９ －８４７４ ８０９７４ １２２６６
２２╱０８（五） ４６８６３ －５１４９ ６８７０８ １５７４
２１╱０８（四） ５２０１２ １１９ ６７１３４ １６００
２０╱０８（三） ５１８９３ －４５３０ ６５５３４ －３９９２
１９╱０８（二） ５６４２３ ３１５３ ６９５２６ ４３０８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
