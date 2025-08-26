恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２５８４９張，減逾萬四張

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２２５８４９張
，較前減１４０６３張；若計入其他月份的未平倉合約，總數３８９７６１張，增３９３１１張
。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２５╱０８（一） ２２５８４９ －１４０６３ ３８９７６１ ３９３１１
２２╱０８（五） ２３９９１２ １２２７８ ３５０４５０ ２８２９０
２１╱０８（四） ２２７６３４ １１７２ ３２２１６０ ６１６６
２０╱０８（三） ２２６４６２ －５０４６ ３１５９９４ －３８０１
１９╱０８（二） ２３１５０８ １２３５２ ３１９７９５ ２０１３４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２５╱０８（一） ８２７２６ －１５２２ １９２２１７ ２７０７３
２２╱０８（五） ８４２４８ １２１６ １６５１４４ １０４３８
２１╱０８（四） ８３０３２ ３９５１ １５４７０６ ５６９２
２０╱０８（三） ７９０８１ －５８８７ １４９０１４ －５７０４
１９╱０８（二） ８４９６８ １１３７２ １５４７１８ １９２４３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
