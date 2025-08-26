  • 會員
期貨新聞

26/08/2025 17:08

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

　　《經濟通通訊社２６日專訊》市場對美國降息的樂觀情緒消退，美國股市昨日（２５日）全
線下挫。投資者在英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）本周公布季績，及７月核心ＰＣＥ物價指數公布前
保持審慎。道指收市跌３４９﹒２７點或０﹒７７％，報４５２８２﹒４７點；納指跌
４７﹒２４點或０﹒２２％，報２１４４９﹒２９點；標普５００指數跌２７﹒５９點或
０﹒４３％，報６４３９﹒３２點。港股方面，恒生指數收市報２５５２４，跌３０４點或
１﹒２％，成交３１７９億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表
講話。２７日凌晨１２：００ａｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩參加墨西哥央行成立
１００年紀念會議小組討論。２：４５ａｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。
　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布７月耐用品訂單，跌幅料由９﹒４％收窄至
３﹒８％。９：００ｐｍ，美國公布６月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數
，經季節調整月率跌幅料由０﹒３４％收窄至０﹒２％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團（ＵＳ﹒ＡＴＡＴ）、貝殼（ＵＳ﹒ＢＥＫＥ）
、大全新能源（ＵＳ﹒ＤＱ）、億咖通科技（ＵＳ﹒ＥＣＸ）、高途（ＵＳ﹒ＧＯＴＵ）、特海
國際（ＵＳ﹒ＨＤＬ）、歡聚（ＵＳ﹒ＪＯＹＹ）、塗鴉智能（ＵＳ﹒ＴＵＹＡ）等。（ｗａ）

