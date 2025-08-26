  • 會員
期貨新聞

26/08/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６１６１１張，減逾萬八張

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１６１６１１張
，較前減１８７９１張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２４６８３９張，增１７０３４張

　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２５╱０８（一）　１６１６１１　－１８７９１　２４６８３９　１７０３４
　　２２╱０８（五）　１８０４０２　－１２４９６　２２９８０５　　１５１４
　　２１╱０８（四）　１９２８９８　　１０１２９　２２８２９１　１３８２７
　　２０╱０８（三）　１８２７６９　　　１６７８　２１４４６４　　２３１１
　　１９╱０８（二）　１８１０９１　　－２６０５　２１２１５３　－１７３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２５╱０８（一）　　７４６０３　－２３２６７　１３０８８３　　１９８３
　　２２╱０８（五）　　９７８７０　　－４８０６　１２８９００　　４３９６
　　２１╱０８（四）　１０２６７６　　　－５３７　１２４５０４　　　４０８
　　２０╱０８（三）　１０３２１３　　　７１４９　１２４０９６　　８２０２
　　１９╱０８（二）　　９６０６４　　－６６５０　１１５８９４　－８８１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

其他文章
