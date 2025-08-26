期指低開１６７點報２５６９７，國指期貨跌４５點報９２１５

《經濟通通訊社２６日專訊》期指低開１６７點報２５６９７，國指期貨低開４５點報
９２１５，科指期貨低開５７點報５７８０。
26/08/2025 09:15
