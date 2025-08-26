即月期指最後交易價２５５７４跌２９０點，高水４９點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２５５７４，跌２９０點，高水４９點，
暫成交１６２０８６張。即月國指期貨最後交易價９１６５，跌９５點，高水１６點，暫成交
２１７７４０張。另外，即月科指期貨最後交易價５７９２，跌４５點，高水１０點，暫成交
１９２６１９張。
26/08/2025 16:31
