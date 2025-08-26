即月期指最後交易價２５５７４跌２９０點，成交１６３２００張

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２５５７４，跌２９０點，高水４９點，
成交１６３２００張。即月國指期貨最後交易價９１６５，跌９５點，高水１６點，成交
２１９０９１張。另外，即月科指期貨最後交易價５７９２，跌４５點，高水１０點，成交
１９２８５０張。
26/08/2025 16:46
