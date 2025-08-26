  • 會員
期貨新聞

26/08/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５５９２點，升１８點，高水６７點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５７７點，升３點，高水５２
點，最新報２５５９２點，升１８點，高水６７點，合約成交６１９張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９１６９點，升４點，高水２０點，最新報９１７７點，升
１２點，高水２８點，合約成交５７２張。

