《日入而息》平保中期少賺８﹒８％增派息，中石油純利跌５﹒４％

平保（０２３１８）中期純利跌８﹒８％至６８０﹒５億人幣，息增至９５分人幣

農夫山泉（０９６３３）中期純利升２２﹒２％至７６﹒２億人幣，不派息

中石油（００８５７）中期純利跌５﹒４％，息０﹒２２元人幣

中海油服（０２８８３）中期純利升２３﹒３％至１９﹒６億人幣

越秀地產（００１２３）中期純利跌逾２５％至１３﹒７億人幣，息降至１６﹒６港仙；越地指

下半年銷售表現有望跑贏同行，料集團在土地市場略有斬獲

滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款４２０萬元

本港７月出口按年升１４﹒３％勝預期，進口升１６﹒５％

耀才（０１４２８）支持推行港股２４小時交易，料初期成交額增至少五成；螞蟻按程序推進收

購公司交易，料恒指年底最高２８０００點

百度（０９８８８）據報擬再發點心債，集資最多４５億人幣

皮諾家族傳考慮出售Ｐｕｍａ股份，潛在買家包括安踏（０２０２０）和李寧（０２３３１）；

傳收購Ｐｕｍａ股權，李寧稱未就交易進行實質談判，安踏（０２０２０）不予置評

華僑銀行料美國今年減息共０﹒７５厘，港減Ｐ一次０﹒２５厘

太古（０１９７２）海德園首推１２０伙，入場價６４０﹒７萬起

陳茂波稱ＡＩ改變競爭格局，沒單一國家主導技術創新；陳家齊稱港投投資逾１２０個項目，２

家已在港上市

連鎖健身中心ＰＵＲＥ據報獲５０００萬美元融資，將用於償還債務

特朗普史無前例炒聯儲局理事，市場避險美元走弱；施羅德投資暫維持儲局今年按兵不動預測，

減息視數據；瀚亞投資指鮑威爾講話偏鴿，美元走弱利亞洲利率下調；摩根士丹利預測聯儲局９

月降息２５個基點

《即日市況》

恒指全日跌３０４點收報２５５２４，金融股沽壓重滙控友邦跌１％

《深滬股市》

大市回調，滬指收跌０﹒３９％，成交縮量一成半

《美元匯價》

歐元最新報１﹒１６４２╱４５，日圓最新報１４７﹒５２╱５７

《公司業績》

中國食品（００５０６）中期純利升２﹒２％至５﹒８億人幣，不派息

金輝集團（００１３７）附屬第二季盈轉虧１９２﹒５萬美元，不派息

浦林成山（０１８０９）中期純利跌３７﹒４％至５﹒１億人幣，不派息

雅迪控股（０１５８５）中期純利升５９﹒５％至１６﹒５億人幣

華潤醫藥（０３３２０）中期純利跌２０﹒３％至２０﹒８億人幣，息７﹒２分人幣

威勝控股（０３３９３）中期純利升３２﹒８％至４﹒４億人幣，不派息

日清食品（０１４７５）中期純利跌７﹒４％至１﹒６億元，不派息

連連數字（０２５９８）中期虧轉盈１５﹒１億人幣，不派息

方正控股（００４１８）中期虧損擴大至１５９１﹒６萬元，不派息

希瑪醫療（０３３０９）中期純利升６２﹒４％至４９９４﹒４萬元，不派息

飛達控股（０１１００）中期純利升７０％至５９９２萬元，派息３仙

永達汽車（０３６６９）中期盈轉虧３３﹒３億人幣，息增至７分人幣

康諾亞（０２１６２）中期虧損收窄至７８８４﹒３萬人幣，不派息

梁志天設計集團（０２２６２）中期虧轉盈１５９萬元，不派息

李氏大藥廠（００９５０）中期純利升７﹒５％至６７１８﹒５萬元，派息２﹒２仙

鴻興印刷集團（００４５０）中期虧損擴大至４８７７﹒９萬元，息降至３仙

綠竹生物（０２４８０）中期虧損收窄至７７５７萬人幣，不派息

七牛智能（０２５６７）中期虧損收窄至３３４２﹒２萬人幣，不派息

匯舸環保（０２６１３）中期純利跌９１﹒６％至６９４﹒５萬人幣，不派息

永安（００２８９）中期虧損收窄至１﹒５億元，息４３仙

中石油（００８５７）中期純利跌５﹒４％，息０﹒２２元人幣

巨濤（０３３０３）中期純利跌６８﹒４％至５６０４﹒９萬人幣，派息１﹒５港仙

中海油服（０２８８３）中期純利升２３﹒３％至１９﹒６億人幣

明源雲（００９０９）中期虧轉盈１３７４﹒８萬人幣，不派息

中國金茂（００８１７）中期純利升７﹒９％至１０﹒９億人幣，派息３港仙

北控城市資源（０３７１８）中期純利跌近７５％至３２５２萬人幣，息１﹒８港仙

越地（００１２３）中期純利跌逾２５％至１３﹒７億人幣，息降至１６﹒６港仙

新華製藥（００７１９）中期純利跌１５﹒７％至２﹒２億人幣，不派息

古茗（０１３６４）中期純利升１﹒２２倍至１６﹒３億人幣

農夫山泉（０９６３３）中期純利升２２﹒２％至７６﹒２億人幣，不派息

激成投資（００１８４）中期純利跌８７﹒４％至１１０１﹒８萬元，派息３仙

恒發光學（０１１３４）中期虧損收窄至４７１﹒７萬元，不派息

彼岸控股（０２８８５）中期純利跌１５﹒４％，派息５﹒４仙

南京熊貓電子（００５５３）中期虧損收窄至４５５８萬人幣，不派息

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）中期純利跌７６﹒８％，息０﹒１９港元

明輝國際（０３８２８）中期純利跌４﹒４％，派息３仙

《公司資訊》

中海油（０２８８３）所屬公司簽署印尼勘探區塊產品分成合同

華潤醫藥（０３３２０）委任程杰為公司總裁

希瑪醫療（０３３０９）附屬收購香港內視鏡中心

磁性傳感器公司希磁科技遞表上市，去年轉虧為盈

應世生物遞在港上市申請，暫未有產品獲准商業銷售

內地生物科技公司翼思生物傳考慮在港上市

珀萊雅擬赴港上市，上半年淨利同比增近１４％

雙登股份（０６９６０）首掛開高逾５５％，每手賺約４０００元；升幅收窄至約三成，收市價

每手賺２２７０元

瑞和數智（０３６８０）將開展加密貨幣業務

恒大（０３３３３）留１３００個爛尾項目，專家表示苦主要堅守不退房

亞洲電視控股（００７０７）ＣＰＬ集團出售事項價格屬公平合理；將繼續暫停執行董事查夢玲

職務

建滔（００１４８）張國榮料年底恒指見３萬點，不再發展地產專注本業

皮諾家族傳考慮出售Ｐｕｍａ股份，潛在買家包括安踏（０２０２０）和李寧（０２３３１）；

傳收購Ｐｕｍａ股權，李寧稱未就交易進行實質談判，安踏（０２０２０）不予置評

網易雲音樂（０９８９９）無訪客記錄功能，高度重視用戶隱私安全

蜜雪冰城加盟費２１萬元起，不含店面租金、轉讓費

阿里雲百煉宣布部分模型上下文緩存降價

騰訊（００７００）旗下合作新手遊《怪物獵人：旅人》將在東京首次公開試玩

農行（１２８８）贖回２０２０年無固定期限資本債券（第二期）

渣打（０２８８８）夥螞蟻國際推出ＡＩ財資及外匯管理解決方案

滙豐透過金管局ＧｅｎＡ﹒Ｉ﹒ 沙盒內成功測試聊天機器人；滙豐因研究報告披露缺失遭證監

會譴責並罰款４２０萬元

美團（０３６９０）發布２０２５北極星醫美榜，首次有香港醫美機構被納入榜單

耀才（０１４２８）支持推行港股２４小時交易，料初期成交額增至少五成；螞蟻按程序推進收

購公司交易，料恒指年底最高２８０００點

華僑銀行料美國今年減息共０﹒７５厘，港減Ｐ一次０﹒２５厘

太古（０１９７２）海德園首推１２０伙，入場價６４０﹒７萬起

兗煤澳大利亞（０３６６８）委任沙瑞夫．布拉為首席執行官

匯舸環保（０２６１３）明起內資股將於全國股轉系統終止掛牌

榮豐億（０３６８３）已採取措施改善財務狀況及流動資金

百度（０９８８８）據報擬再發點心債，集資最多４５億人幣

中金（０３９０８）資本夥ＢｌｕｅＦｉｖｅ設基金，支持中國企業中東擴張

世紀金花（００１６２）內地法院判項目公司需支付違約金約２億人幣

《中國要聞》

全國人大常委會議９月８－１２日舉行，審議破產法等

陸海空軍戰機９月３日以強大陣容低空飛過天安門廣場

工信部據報將向數家公司發放毫米波專網頻率許可牌照

全國政協常委圍繞制定國民經濟和「十五五」規劃發言

能源局指７月單月用電量首突破１萬億千瓦時大關；「十四五」能源工業投資年均增速超１６％

；「十四五」期間建成全球最大電動車充電網絡

內地汽柴油價每噸下調１８０、１７５元，年內第七降

國資委表示央企要深化產業援藏，推進川藏鐵路等項目

商務部表示中國對外投資流量連續１３年位居全球前三

國家藥監局指今年已批准５２個創新醫療器械

國務院深入實施「人工智能＋」行動，促進智能經濟發展；加速ＡＩ落地和迭代，推動智能終端

「萬物智聯」；支持ＡＩ芯片攻堅創新，加大金融財政支持力度

佛山單日新增基孔肯雅熱少於５０宗，應急處置終止

強制社保令企業轉聘退休人士？學者指或致生產效率降

加強碳市場建設意見發布，規範開展碳排放權金融活動

發改委指完善擴內需政策，支持企業加快技術產品創新

中國團隊報告世界首例基因編輯豬肺成功移植人體

人行４０５８億逆回購利率平，全口徑收水４７４５億

中國ＥＴＦ規模首破５萬億，再創歷史新高

前７月全國新開工舊區改造近兩萬個，佔全年近八成

Ｃｈａｎｅｌ上海註冊成立服飾洗滌公司

小菜園董事長指８月起不參與三個外賣平台的任何折扣

宇樹科技人形機器人足專利獲授權

抖音首７月日均攔截涉詐信息超七百萬條，發反詐提醒逾八百萬次

雲鋒基金與上海銀行簽署戰略合作協議

新一代中國操作系統銀河麒麟Ｖ１１發布，安全性大增

易方達、華泰柏瑞等多隻股票基金限制申購

《寶島快訊》

台股收升０﹒１１％，報２４３０５﹒１０點

《大國博弈》

習近平稱中俄加強交流合作，推動國際秩序更公正合理；趙樂際稱願同俄聯邦會議持續加強交流

合作

王文濤晤南韓總統特使團，歡迎南韓對華貿易順差

美媒指李成鋼本周將前往美國，開啟新一輪貿易談判；謝鋒稱關稅衝擊中小企業，冀拆除人為高

壁壘合作共贏；中國留學生遭美海關無端盤查無理遣返，使館嚴正交涉

日媒指日本水產品輸華實際無進展，登記和檢測成窒礙

《國際要聞》

２９名日本男女在柬埔寨被捕，涉冒充長野警察電詐

李在明訪美無功而返，特朗普維持對韓國關稅在１５％

特朗普政府將對印度徵收５０％關稅

聯儲局理事庫克稱特朗普無權解除她的職務

《外圍經濟》

德國經濟危機加劇，汽車業過去一年裁員超５萬人

法國股市暴跌２％，總理貝魯因削減開支面臨垮台危機

澳央行會議紀要顯示未來寬鬆步伐將取決於數據

美國監管機構重啟調查本田１４０萬輛車潛在安全風險

特朗普史無前例炒聯儲局理事，市場避險美元走弱；施羅德投資暫維持儲局今年按兵不動預測，

減息視數據；瀚亞投資指鮑威爾講話偏鴿，美元走弱利亞洲利率下調；摩根士丹利預測聯儲局９

月降息２５個基點

馬斯克控告蘋果與ＯｐｅｎＡＩ，指兩者合謀壟斷ＡＩ市場

谷歌資料庫遭黑客入侵，或影響億計Ｇｍａｉｌ用戶

《其他消息》

陳茂波稱ＡＩ改變競爭格局，沒單一國家主導技術創新

陳家齊稱港投投資逾１２０個項目，２家已在港上市

市建局與浸大簽署備忘錄，探討在觀塘興建教研設施

康文署接納９間桌球館放寬入場限制申請，８歲、穿著校服人士准入

政府完成「Ｍ」品牌計劃檢討，學者指分級撥款為一大進步

房屋局彩興路簡約公屋採用「組裝合成」，創高層最快興建紀錄

採購飲用水棄用原有計分制，財庫局表示採購政策無變一貫以質素為先；審計署冀一個多月內完

成審查飲用水事件，如發現違法轉交執法部門

連鎖健身中心ＰＵＲＥ據報獲５０００萬美元融資，將用於償還債務

民建聯建議政府重推公屋租置計劃，以增加庫房收入

港大郝德傑道宿舍昨接獲１０份意向，提供４８伙單位

７月出口按年升１４﹒３％勝預期，進口升１６﹒５％

