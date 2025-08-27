  • 會員
期貨新聞

27/08/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數７１８００張，減５００４５張

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為７１８００張，
較前減５００４５張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１９３８８５張，增５５７４張。
　
　　　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２６╱０８（二）　　７１８００　－５００４５　１９３８８５　　５５７４
　　２５╱０８（一）　１２１８４５　－１９０９９　１８８３１１　１５５６６
　　２２╱０８（五）　１４０９４４　　　　６９６　１７２７４５　　９５５４
　　２１╱０８（四）　１４０２４８　　　２０１７　１６３１９１　　４５３０
　　２０╱０８（三）　１３８２３１　　－２２７５　１５８６６１　－１９６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２６╱０８（二）　３２５８８　－５８０１　９４３５２　１３３７８
　　２５╱０８（一）　３８３８９　－８４７４　８０９７４　１２２６６
　　２２╱０８（五）　４６８６３　－５１４９　６８７０８　　１５７４
　　２１╱０８（四）　５２０１２　　　１１９　６７１３４　　１６００
　　２０╱０８（三）　５１８９３　－４５３０　６５５３４　－３９９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

