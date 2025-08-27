恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１４５５７４張，減逾八萬張

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１４５５７４張
，較前減８０２７５張；若計入其他月份的未平倉合約，總數３６５００４張，減２４７５７張
。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２６╱０８（二） １４５５７４ －８０２７５ ３６５００４ －２４７５７
２５╱０８（一） ２２５８４９ －１４０６３ ３８９７６１ ３９３１１
２２╱０８（五） ２３９９１２ １２２７８ ３５０４５０ ２８２９０
２１╱０８（四） ２２７６３４ １１７２ ３２２１６０ ６１６６
２０╱０８（三） ２２６４６２ －５０４６ ３１５９９４ －３８０１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２６╱０８（二） ６３８４７ －１８８７９ １７２６３９ －１９５７８
２５╱０８（一） ８２７２６ －１５２２ １９２２１７ ２７０７３
２２╱０８（五） ８４２４８ １２１６ １６５１４４ １０４３８
２１╱０８（四） ８３０３２ ３９５１ １５４７０６ ５６９２
２０╱０８（三） ７９０８１ －５８８７ １４９０１４ －５７０４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
