恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９５６８６張減６５９２５張

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為９５６８６張，
較前減６５９２５張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２６４５０７張，增１７６６８張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２６╱０８（二） ９５６８６ －６５９２５ ２６４５０７ １７６６８
２５╱０８（一） １６１６１１ －１８７９１ ２４６８３９ １７０３４
２２╱０８（五） １８０４０２ －１２４９６ ２２９８０５ １５１４
２１╱０８（四） １９２８９８ １０１２９ ２２８２９１ １３８２７
２０╱０８（三） １８２７６９ １６７８ ２１４４６４ ２３１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２６╱０８（二） ４２０２１ －３２５８２ １３６６３０ ５７４７
２５╱０８（一） ７４６０３ －２３２６７ １３０８８３ １９８３
２２╱０８（五） ９７８７０ －４８０６ １２８９００ ４３９６
２１╱０８（四） １０２６７６ －５３７ １２４５０４ ４０８
２０╱０８（三） １０３２１３ ７１４９ １２４０９６ ８２０２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
