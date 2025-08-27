期指高開７６點報２５６５０，國指期貨升３２點報９１９７

《經濟通通訊社２７日專訊》期指高開７６點報２５６５０，國指期貨高開３２點報
９１９７，科指期貨高開２２點報５８１４。
27/08/2025 09:15
