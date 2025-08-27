即月期指最後交易價２５１９０跌３８４點，低水１２點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指最後交易價２５１９０，跌３８４點，低水１２點，
暫成交１１０９６５張。即月國指期貨最後交易價９０１０，跌１５５點，低水１０點，暫成交
１８７５６６張。另外，即月科指期貨最後交易價５６８１，跌１１１點，低水１７點，暫成交
１３９８３８張。
27/08/2025 16:31
