即月期指最後交易價２５１９０跌３８４點，成交１１０９６５張

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指最後交易價２５１９０，跌３８４點，低水１２點，
成交１１０９６５張。即月國指期貨最後交易價９０１０，跌１５５點，低水１０點，成交
１８７４６６張。另外，即月科指期貨最後交易價５６８１，跌１１１點，低水１７點，成交
１３９８３８張。
27/08/2025 16:46
