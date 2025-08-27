【夜期時段】即月期指最新報２５１３４點，跌５６點，低水６８點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１６８點，跌２２點，低水

３４點，最新報２５１３４點，跌５６點，低水６８點，合約成交９１８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９８８點，跌２２點，低水３２點，最新報８９９０點，

跌２０點，低水３０點，合約成交２３７９張。

