《再戰明天》韓國央行公布議息結果，中芯理想海爾智家公布業績

《經濟通通訊社２７日專訊》韓國央行公布議息結果，及中芯理想海爾智家公布業績，料為

周四（２８日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，英國國防大臣希利與日本防衛大臣中谷元舉行雙邊會談，之後召開

記者會。周四本港時間約９：００ａｍ，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。

９：３０ａｍ，日本央行審議委員中川順子發表演講，並召開新聞發布會。



＊歐元區公布消費者信心指數，美國公布次季個人消費等數據＊



數據方面，周四（２８日）４：００ｐｍ（本港時間．下同），歐元區公布７月貨幣供應

Ｍ３，年率升幅料由３﹒３％擴大至３﹒５％。５：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者信心指數

。８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料由３﹒８％降至２％；第二季個人消費料

由０﹒５％升上１﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１９７﹒２萬降至１９６﹒６萬；首次

申請失業救濟金人數料由２３﹒５萬降至２３萬。１０：００ｐｍ，美國公布７月成屋待完成銷

售，月率跌幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％。１１：００ｐｍ，美國公布８月堪薩斯城聯邦儲備

銀行製造業指數，料維持不變。



在本港，明日公布業績的公司有：商湯－Ｗ（０００２０）、北京控股（００３９２）、中

升控股（００８８１）、中國太平（００９６６）、中芯國際（００９８１）、華潤燃氣

（０１１９３）、華虹半導體（０１３４７）、理想汽車－Ｗ（０２０１５）、百濟神州

（０６１６０）、海爾智家（０６６９０）等。（ｗａ）

