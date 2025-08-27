《日入而息》美團次季少賺九成遠遜預期，國壽半年多賺７％增派息

《今天重點》

美團（０３６９０）中期純利跌３８％至１０４﹒２億人幣，不派息；第二季經調整盈利跌８９

％至１５億元人幣，遠遜預期；王興稱外賣及即時零售行業競爭加劇，各項業務續健康增長

國壽（０２６２８）中期純利升６﹒９％至４０９﹒３億人幣，派息２３﹒８分人幣

信置（０００８３）全年純利跌８﹒７％至４０﹒２億元，息４３仙；全年基礎溢利按年跌１％

，銷售總收入升２１﹒６％

中海油（００８８３）中期純利跌１２﹒８％，息０﹒７３港元；國際油價料７０美元水平波動

，研穩定幣跨境結算支付應用

新奧能源（０２６８８）中期純利跌５﹒６％至２４﹒３億人幣，息維持６５港仙

香港科技探索（０１１３７）中期虧損收窄至２３２０﹒５萬元，不派息；香港科技探索指張子

建將退任主席職務，麥永森接任

電視廣播（００５１１）中期虧損收窄至１﹒１億元，料今年扭虧為盈

阿里巴巴（０９９８８）首財季料少賺１１％，外賣等業務大手補貼料蝕百億元；發布及開源全

新語音驅動生視頻模型；以舊換新第三批國補資金下達，淘寶天貓率先啟動可領

申洲國際（０２３１３）中期純利升８﹒４％至３１﹒８億人幣，息１﹒３８港元

安踏體育（０２０２０）中期純利跌８﹒９％至７０﹒３億人幣，息１﹒３７港元；安踏附屬與

韓國ＭＵＳＩＮＳＡ成立合資公司；售Ｊａｃｋ Ｗｏｌｆｓｋｉｎ業務兩成股權予兩執董

蜜雪（０２０９７）中期純利升４２﹒９％至２６﹒９億人幣，不派息

中海外（００６８８）中期純利跌１６﹒６％至８６億人幣，息２５港仙

碧桂園服務（０６０９８）中期純利跌３０﹒８％至１０億人幣，不派息

富衛承租太古坊３３萬呎樓面作香港總部，德宏大廈易名為富衛中心

京東（０９６１８）據報擬推出ＲＥＩＴ在新加坡上市，資產價值或逾１０億美元

巴拿馬運河據報在長和交易前出售兩新港口經營權，中遠禁參與招標

市傳新世界（０００１７）１﹒２億沽出長沙灣商廈基座商場，呎價逾１﹒３８萬元

平保（０２３１８）指集團估值仍處於較低水平，對全年壽險業務穩定發展充滿信心

美的（００３００）子公司安得智聯已遞表申在港ＩＰＯ

傳紫金黃金國際擬最快９月來港上市，籌１５６億元

差估署指７月樓價指數按月升０﹒４２％，連升４個月；世邦魏理仕指樓價觸底跡象顯著，料市

場調整快將結束；中原料下月樓價穩步續升，租金難以下跌；高力料本年度私人住宅價格會保持

穩定

內地７月規上工業利潤降幅大幅收窄至１﹒５％；統計局指工業生產增長穩定，帶動企業利潤持

續恢復；分析指７月工業利潤同比續跌，反內捲傳導尚待時日

上海樓市新政落地首日，有剛需購房者連夜簽單；上海支持銀行提供城中村改造貸款，探索發行

企業債

期指結算前夕恒指全日跌３２３點收報２５２０１，美團騰訊沽壓重

滬指急跌１﹒８％近５個月最大跌幅，成交再破３萬億

歐元最新報１﹒１５８６╱８９，日圓最新報１４８﹒０１╱０６

信置（０００８３）全年基礎溢利按年跌１％，銷售總收入升２１﹒６％

金輝集團（００１３７）中期純利升９１﹒５％至５３８３﹒５萬元，不派息

深圳國際（００１５２）中期純利跌２４﹒９％至４﹒９億元，不派息

尖沙咀置業（００２４７）全年純利跌７﹒１％至２３﹒３億元，息４３仙

北控水務（００３７１）中期純利跌逾２０％至９億人幣，息增至７﹒３５港仙

北方礦業（００４３３）中期虧轉盈７０１３﹒７萬元，不派息

電視廣播（００５１１）中期虧損收窄至１﹒１億元，不派息

中遠海運（００５１７）中期純利升２５﹒６％至４﹒９億元，息３３仙

太平洋網絡（００５４３）中期盈轉虧８５７﹒１萬人幣，不派息

中海外（００６８８）中期純利跌１６﹒６％至８６億人幣，息２５港仙

信利國際（００７３２）中期純利跌１９％至１﹒４億元，派息５仙

世茂服務（００８７３）中期純利跌９５﹒４％至８５１﹒９萬人幣，不派息

中海油（００８８３）中期純利跌１２﹒８％，息０﹒７３港元

威高股份（０１０６６）中期純利跌９％，派息９﹒６９分人幣

香港科技探索（０１１３７）中期虧損收窄至２３２０﹒５萬元，不派息

信和酒店（０１２２１））全年純利升６０﹒７％至１億元，派息１﹒５仙

ＦＳＭ（０１７２１）中期虧損擴大至３９７﹒３萬坡元，不派息

萬順集團控股（０１７４６）中期虧損收窄至１４４﹒６萬元，不派息

國泰君安國際（０１７８８）中期純利升１﹒８２倍至５﹒５億元，派息５仙

中國飛機租賃（０１８４８）中期純利升６﹒７％至１﹒４億元，息０﹒１２元

晨訊科技（０２０００）中期虧轉盈８８０﹒７萬元，不派息

安踏體育（０２０２０）中期純利跌８﹒９％至７０﹒３億人幣，息１﹒３７港元

蜜雪（０２０９７）中期純利升４２﹒９％至２６﹒９億人幣，不派息

天長集團（０２１８２）中期虧損擴大至１１５８﹒７萬元

雍禾醫療（０２２７９）中期虧轉盈２７９１﹒３萬人幣，不派息

豐城控股（０２２９５）中期純利升１﹒２１倍至３６９﹒６萬元，不派息

申洲國際（０２３１３）中期純利升８﹒４％至３１﹒８億人幣，息１﹒３８港元

知乎（０２３９０）中期虧轉盈６２３９萬人幣，不派息；第二季虧轉盈７２４８﹒２萬人幣

環球醫療（０２６６６）中期純利升８％至１２﹒３億人幣，不派息

新奧能源（０２６８８）中期純利跌５﹒６％至２４﹒３億人幣，息維持６５港仙

神威藥業（０２８７７）中期純利跌１﹒９％至６﹒１５億人幣，派息１１分人幣

美團（０３６９０）中期純利跌３８％至１０４﹒２億人幣，不派息；第二季經調整盈利跌８９

％至１５億元人幣，遠遜預期

碧桂園服務（０６０９８）中期純利跌３０﹒８％至１０億人幣，不派息

興科蓉醫藥（０６８３３）中期純利升２％至２４３８﹒９萬人幣

長久股份（０６９５９）中期純利升１６﹒１％至６７０８﹒５萬人幣，不派息

高科橋（０９９６３）中期虧損收窄至１２６４﹒４萬元，不派息

泰和小貸（０１９１５）延遲刊發今年中期業績

瀚華金控（０３９０３）延遲公布２０２５年中期業績，續停牌

安踏（０２０２０）附屬與韓國ＭＵＳＩＮＳＡ成立合資公司；售Ｊａｃｋ Ｗｏｌｆｓｋｉｎ

業務兩成股權予兩執董

巴拿馬運河據報在長和（００００１）交易前出售兩新港口經營權，中遠（００５１７）禁參與

招標

美團（０３６９０）浣熊食堂啟動合夥人招募，每店前期投資約１５０萬

香港科技探索（０１１３７）張子建將退任主席職務，麥永森接任

激光雷達廠商圖達通申併ＳＰＡＣ上市，首季虧損收窄

佳鑫國際資源暗盤報１９﹒６９元，高招股價逾８０％

阿里巴巴（０９９８８）首財季料少賺１１％，外賣等業務大手補貼料蝕百億元；發布及開源全

新語音驅動生視頻模型；以舊換新第三批國補資金下達，淘寶天貓率先啟動可領

永達汽車（０３６６９）未來１至２年新能源汽車銷售佔比近５０％

盛業（０６０６９）完成供應鏈資產ＲＷＡ代幣化項目發行

恒生（０００１１）香港商業房貸預期減值損失增至４２億元

富衛（０１８２８）承租太古坊３３萬呎樓面作香港總部，德宏大廈易名為富衛中心

市傳新世界（０００１７）１﹒２億沽出長沙灣商廈基座商場，呎價逾１﹒３８萬元

平保（０２３１８）集團估值仍處於較低水平，對全年壽險業務穩定發展充滿信心

周大福（０１９２９）贈張家朗等劍手足金雕刻總值１０萬

越秀地產（００１２３）據報考慮發行離岸人民幣債券，籌最多逾２７億元

華潤啤酒（００２９１）四川營銷中心停售部分產品，即時零售平台價格戰引致倒賣

禹洲（０１６２８）２０２７年到期優先票據重組獲大部分持有人同意

恒地（０００１２）土瓜灣道項目命名為壹沐，全盤提供８１２伙

中金（０３９０８）申萬達成銀行間市場首單掛勾ＴＬＡＣ非資本債信用衍生品交易

中集安瑞科（０３８９９）不排除提高派息率，正探討股票回購可能性

京東（０９６１８）據報擬推出ＲＥＩＴ在新加坡上市，資產價值或逾１０億美元；京東全球購

七夕活動期間試水團播，邀知名男團和女團進駐直播間

吉利（００１７５）、時空道宇科技公布接入衛星相關專利

中銀信用卡首季內地零售簽帳金額按年上升

德勤擴展Ｏｍｎｉａ平台全球生成式與代理式人工智能功能

張又俠稱全面加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權

商務部部長王文濤晤沙特投資大臣稱願深化雙邊貿易；中證監吳清、金監總局李雲澤晤沙特政商

代表團

商務部加強政策促進合力，落實好提振消費行動計劃；規範數據跨境流動，加快發展國際數據服

務；促進服務出口的政策措施將近期出台；境外人士可在自貿區開立證券或期貨帳戶

交通運輸部指前７月跨區域人員流動量近四百億人次

內地７月規上工業利潤降幅大幅收窄至１﹒５％；統計局指工業生產增長穩定，帶動企業利潤持

續恢復；分析指７月工業利潤同比續跌，反內捲傳導尚待時日

服貿會９月１０日至１４日舉辦，將首發一批新興技術

人行３７９９億逆回購利率持平，淨回籠２３６１億；人行監管房地產機構反洗錢，交易記錄保

存不少於十年；人行上海總部啟動明示企業貸款綜合融資成本試點工作

中華全國供銷合作總社指被冒名徵貨及收包裝服務年費

中國境內公募基金資產淨值突破３５萬億元

廣東下月大派二千萬元文旅消費券，境內外遊客均受惠

上海樓市新政落地首日，有剛需購房者連夜簽單；上海支持銀行提供城中村改造貸款，探索發行

企業債

華為下周四發布新款三摺手機ＭａｔｅＸＴｓ非凡大師

娃哈哈宗馥莉稱堅持做自己，不因風波改變方向

財政部指吉林省９月起實施境外旅客購物離境退稅政策

市監總局指平台企業要推更多有用舉措幫助個體工商戶

工信部推動終端設備直連衛星、發展衛星通信用戶

台股收升０﹒８８％，報２４５１９﹒９點

日本呼籲歐亞各國不參加九三閱兵，中方指已嚴肅交涉

特朗普稱歡迎中國留學生，外交部冀美方落實及停滋擾；中國據報擬競購越南最大鎢礦，美國等

憂供應將受限

泰國撤銷近萬份學生簽證和臨時居留許可，中使館提醒

特朗普對印度５０％關稅生效，印智庫憂大規模失業殺到

馬斯克星艦第十次試飛成功，首度將模擬衛星送入太空

亞市早盤油價上漲，對美國印度貿易協定的憧憬減弱

德國消費者信心持續惡化，經濟陰霾增加謹慎情緒

澳洲７月通脹率２﹒８％，升幅超過市場預期

列治文聯儲行行長表示美國政策利率今年將微調

美國經濟數據趨軟，８月消費者信心回落至９７﹒４；小郵包豁免周五取消，更多郵政公司暫停

向美國寄送包裹

少年與ＣｈａｔＧＰＴ聊天後自殺，父母起訴ＯｐｅｎＡＩ

英特爾警告，美國政府持股１０％恐影響國際銷售

Ｔａｙｌｏｒ Ｓｗｉｆｔ宣布訂婚，西格內特上升

財政部在港發１２５億人幣國債，平均接納價高於二級

ＡＣＣＡ建議上調新資本投資者入境計劃投資總額上限

差估署指７月樓價指數按月升０﹒４２％，連升４個月

７月樓價指數按月升０﹒４２％，利嘉閣料８月將續升

世邦魏理仕指樓價觸底跡象顯著，料市場調整快將結束

中原陳永傑料下月樓價穩步續升，租金難以下跌；高力料本年度私人住宅價格會保持穩定

萊坊指香港豪宅租金按年增８﹒６％，位居全球榜首；二手樓價短期將會繼續受壓，租金料創歷

史新高

證監會指首７個月ＩＰＯ集資額急增逾６倍，港股日均成交升８５％

香港付貨人委員會表示廠商生產鏈正改變，因應關稅政策提早生產備貨

大新料今年港出口增一成，出口商尋求開拓東南亞市場

嘉信理財料美聯儲年內減息兩次，特朗普解僱庫克或致美元再下跌

特朗普次子Ｅｒｉｃ Ｔｒｕｍｐ將訪港出席比特幣會議

